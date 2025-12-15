Ціни на нафту продовжують рости через ризики перебоїв постачання з Венесуели, - Reuters

Ціни на нафту знову зросли, оскільки перебої з постачанням, пов'язані з ескалацією напруженості між США і Венесуелою, переважали побоювання щодо надлишку пропозиції та вплив потенційної мирної угоди між Росією та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 33 центи, або 0,54%, до 61,45 долара за барель, а нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 31 цент, або 0,54%, до 57,75 долара за барель.

Обидва контракти впали більш ніж на 4% за попередній тиждень під тиском очікувань надлишку у 2026 році.

"Мирні переговори між Росією та Україною коливаються між оптимізмом і обережністю, тоді як напруженість між Венесуелою і США зростає, викликаючи побоювання щодо можливих перебоїв у постачанні. Проте, з огляду на відсутність чіткого напрямку розвитку ринків, занепокоєння щодо надлишку пропозиції залишається сильним, і якщо геополітичні ризики не загостряться різко, на початку наступного року ціна на нафту WTI може впасти нижче за 55 доларів", - заявив старший економіст NLI Research Institute Цуйоші Уено.

Згідно з даними медіаресурсу, експорт нафти з Венесуели різко впав після того, як на початку минулого тижня США затримали танкер і запровадили нові санкції проти судноплавних компаній і суден, які ведуть бізнес з латиноамериканським виробником нафти.

Ринок уважно стежить за розвитком подій та їх впливом на постачання нафти. Reuters повідомляє, що США планують перехопити більше суден, які перевозять венесуельську нафту, що посилить тиск на президента Ніколаса Мадуро.

Однак зростання очікувань щодо надлишку продовжували тиснути на ціни.

Зазначається, що надлишки нафти у 2025 році, як очікується, збільшаться у 2026 і 2027 роках, оскільки прогнозується, що світові поставки нафти перевищать попит, зростаючи втричі швидше за попит до 2026 року.

Крім того, можлива мирна угода між Україною і Росією може в кінцевому підсумку збільшити постачання російської нафти, яка наразі підпадає під санкції західних країн.