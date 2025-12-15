ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Цены на нефть продолжают расти из-за рисков перебоев поставок из Венесуэлы, - Reuters

Понедельник 15 декабря 2025 09:54
Цены на нефть продолжают расти из-за рисков перебоев поставок из Венесуэлы, - Reuters Фото: цены на нефть растут из-за рисков перебоев поставок из Венесуэлы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Цены на нефть снова выросли, поскольку перебои с поставками, связанные с эскалацией напряженности между США и Венесуэлой, перевешивали опасения относительно избытка предложения и влияние потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 33 цента, или 0,54%, до 61,45 доллара за баррель, а нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 31 цент, или 0,54%, до 57,75 доллара за баррель.

Оба контракта упали более чем на 4% за предыдущую неделю под давлением ожиданий избытка в 2026 году.

"Мирные переговоры между Россией и Украиной колеблются между оптимизмом и осторожностью, тогда как напряженность между Венесуэлой и США растет, вызывая опасения относительно возможных перебоев в поставках. Тем не менее, учитывая отсутствие четкого направления развития рынков, беспокойство относительно избытка предложения остается сильным, и если геополитические риски не обострятся резко, в начале следующего года цена на нефть WTI может упасть ниже 55 долларов", - заявил старший экономист NLI Research Institute Цуйоши Уэно.

Согласно данным медиаресурса, экспорт нефти из Венесуэлы резко упал после того, как в начале прошлой недели США задержали танкер и ввели новые санкции против судоходных компаний и судов, которые ведут бизнес с латиноамериканским производителем нефти.

Рынок внимательно следит за развитием событий и их влиянием на поставки нефти. Reuters сообщает, что США планируют перехватить больше судов, перевозящих венесуэльскую нефть, что усилит давление на президента Николаса Мадуро.

Однако рост ожиданий относительно избытка продолжали давить на цены.

Отмечается, что излишки нефти в 2025 году, как ожидается, увеличатся в 2026 и 2027 годах, поскольку прогнозируется, что мировые поставки нефти превысят спрос, растут втрое быстрее спроса до 2026 года.

Кроме того, возможное мирное соглашение между Украиной и Россией может в конечном итоге увеличить поставки российской нефти, которая сейчас подпадает под санкции западных стран.

Обострение между США и Венесуэлой

Напомним, 10 декабря американские военные перехватили и взяли под контроль нефтяной танкер, который находился под санкциями, вблизи берегов Венесуэлы.

Захват танкера может серьезно осложнить экспорт венесуэльской нефти, поскольку другие перевозчики из-за риска санкций могут избегать загрузки ее грузов.

Большинство венесуэльской нефти экспортируется в Китай, обычно через посредников и со значительными скидками из-за рисков, связанных с американскими ограничениями.

Кроме того, по информации СМИ, Соединенные Штаты планируют перехватывать новые партии судов, транспортирующих венесуэльскую нефть.

НАФТА Венесуэла Соединенные Штаты Америки
