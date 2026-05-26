Ціни на нафту продовжують падіння на тлі можливої мирної угоди США та Ірану

Так, щодо ціни на "чорне золото", нафта марки WTI торгувалася поблизу 91 долара за барель після різкого зниження на початку тижня.

Видання нагадує, як американський лідер Дональд Трамп заявив, що переговори "просуваються добре", але пригрозив новими атаками у разі провалу домовленостей.

За даними Bloomberg, головний посередник у переговорах - начальник штабу армії Пакистану - повідомив Китаю, що угода між сторонами вже близька.

Водночас ринок нафти реагує на можливе послаблення кризи навколо Ормузької протоки - ключового маршруту, через який у мирний час проходила майже п’ята частина світових поставок нафти та зрідженого газу.

