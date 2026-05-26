Цены на нефть продолжают падение на фоне возможного мирного соглашения США и Ирана

02:45 26.05.2026 Вт
2 мин
Нефть марки WTI торговалась вблизи 91 доллара за баррель
aimg Юлия Маловичко
Фото: цены на нефть длительное время держались на максимальных показателях (Getty UlFIO)

Цены на нефть продолжили падение после заявлений о прогрессе в переговорах между США и Ираном о продлении перемирия и возможном открытии Ормузского пролива.

Так, относительно цены на "черное золото", нефть марки WTI торговалась вблизи 91 доллара за баррель после резкого снижения в начале недели.

Издание напоминает, как американский лидер Дональд Трамп заявил, что переговоры "продвигаются хорошо", но пригрозил новыми атаками в случае провала договоренностей.

По данным Bloomberg, главный посредник в переговорах - начальник штаба армии Пакистана - сообщил Китаю, что соглашение между сторонами уже близко.

В то же время рынок нефти реагирует на возможное ослабление кризиса вокруг Ормузского пролива - ключевого маршрута, через который в мирное время проходила почти пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного газа.

Сейчас пролив фактически остается закрытым из-за блокировки со стороны США и Ирана.

Отдельно Трамп заявил, что иранский обогащенный уран должен быть уничтожен или передан Соединенным Штатам.

Как известно, в свою очередь Вашингтон продолжает утверждать, что ядерная программа Тегерана представляет угрозу из-за возможной разработки ядерного оружия.

