Ціни на нафту продовжили падіння: у Bloomberg назвали ключові причини

Світові ціни на нафту продовжили падати після того, як США почали посилювати контроль над нафтовою промисловістю Венесуели.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Так, ціна на нафту марки Brent упала до 60 доларів за барель, або на 1,7% нижче, тоді як нафта марки West Texas Intermediate торгувалася по 56 доларів.

За даними агентства, ціни на нафту з початку року знизилася після найгіршого річного спаду з 2020 року. Окрім глибоких побоювань щодо глобального перенасичення після зростання поставок, ринок продовжує оцінювати наслідки викрадення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро.

"Загалом, фундаментальний прогноз залишається ведмежим, що свідчить про подальше зниження", - сказав Воррен Паттерсон, керівник відділу стратегії сировинних товарів ING Groep NV.

Венесуела колись була нафтовидобувним гігантом, але за останні два десятиліття видобуток різко скоротився, і тепер становить 1% світових поставок.

На сьогодні Chevron – це єдиний американський нафтовий гігант, який працює у Венесуелі за спеціальним дозволом США, і компанія продовжує завантажувати сиру нафту. Вся нафта надходить на нафтопереробні заводи в США.

Trafigura Group та інші трейдери проведуть переговори зі США про те, як вони можуть повернутися до купівлі венесуельської нафти.

Окрім того, за словами аналітиків, мирна угода між Україною та РФ може прокласти край ряду обмежень на експорт російської сирої нафти, що посилить тиск пропозицією на і без того перенасичений ринок.