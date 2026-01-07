ua en ru
Ср, 07 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Цены на нефть продолжили падение: в Bloomberg назвали ключевые причины

Среда 07 января 2026 13:56
UA EN RU
Цены на нефть продолжили падение: в Bloomberg назвали ключевые причины Фото: цены на нефть 7 января продолжили снижаться (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Мировые цены на нефть продолжили падать после того, как США начали усиливать контроль над нефтяной промышленностью Венесуэлы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Так, цена на нефть марки Brent упала до 60 долларов за баррель, или на 1,7% ниже, тогда как нефть марки West Texas Intermediate торговалась по 56 долларов.

По данным агентства, цены на нефть с начала года снизилась после худшего годового спада с 2020 года. Кроме глубоких опасений относительно глобального перенасыщения после роста поставок, рынок продолжает оценивать последствия похищения лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

"В общем, фундаментальный прогноз остается медвежьим, что свидетельствует о дальнейшем снижении", - сказал Уоррен Паттерсон, руководитель отдела стратегии сырьевых товаров ING Groep NV.

Венесуэла когда-то была нефтедобывающим гигантом, но за последние два десятилетия добыча резко сократилась, и теперь составляет 1% мировых поставок.

На сегодня Chevron - это единственный американский нефтяной гигант, который работает в Венесуэле по специальному разрешению США, и компания продолжает загружать сырую нефть. Вся нефть поступает на нефтеперерабатывающие заводы в США.

Trafigura Group и другие трейдеры проведут переговоры с США о том, как они могут вернуться к покупке венесуэльской нефти.

Кроме того, по словам аналитиков, мирное соглашение между Украиной и РФ может проложить конец ряду ограничений на экспорт российской сырой нефти, что усилит давление предложением на и без того перенасыщенный рынок.

Как менялись цены на нефть

Напомним, вчера, 6 января, мировые цены на нефть снизились на фоне ожиданий уменьшения спроса, а также из-за опасений рынка относительно перспектив роста добычи венесуэльской сырой нефти.

Также 5 января сообщалось, что мировые цены на нефть начали существенно колебаться после того, как США провели спецоперацию в Венесуэле, что сформировало неопределенность на рынке относительно будущего крупнейших запасов сырой нефти в мире.

Большинство аналитиков ожидают, что цены на нефть снизятся в начале этого года, после 20-процентного падения в 2025 году, до текущего уровня Brent, чуть выше 60 долларов за баррель.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАФТА Нафта
Новости
Отключать больницы запрещено. Свириденко заявила, что ситуацию во Львове проверят
Отключать больницы запрещено. Свириденко заявила, что ситуацию во Львове проверят
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка