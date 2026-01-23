UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Ціни на нафту почали зростати на тлі рекордно слабкого долара, - Bloomberg

Фото: ціни на нафту почали зростати (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Світові ціни на нафту почали зростати на фоні слабкого долара, що демонструє найнижчий курс за останні сім місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Так, ціни на нафту марки Brent зросли вище 65 доларів за барель. Індекс спотового долара Bloomberg досяг найнижчого рівня в цьому році, що зробило товари, ціна яких оцінюється в цій валюті, дешевшими для багатьох покупців.

Ф'ючерси на акції США також впали, оскільки глобальна турбулентність стимулює диверсифікацію активів та регіонів.

Напруженість у відносинах між Венесуелою та Іраном, а також перебої з постачанням з Казахстану, сприяли підтримці цін на нафту з початку року після 18% падіння у 2025 році. Але ф'ючерси залишаються під тиском через побоювання, що ринок прямує до перенасичення.

Згідно з останньою оцінкою Міжнародного енергетичного агентства, прогнозується, що цього року світові запаси нафти збільшаться на 3,7 млн барелів на день, хоча воно попереджає, що фактичний надлишок може не досягти цих рівнів. У США загальнонаціональні запаси сирої нафти зростають другий тиждень.

Тим часом, видобуток на нафтових родовищах Тенгіз і Корольов у Казахстані досі не відновився.

Для порівняння, вчора, 22 січня, ціни на флагманську російську нафту марки Urals, яку купує Китай, безпрецедентно впали, оскільки зменшився попит з боку Індії і, як наслідок, впала конкуренція.

Також експорт нафти з РФ упав до найнижчого рівня з серпня, оскільки імпорт до Індії скоротився до мінімуму за останні три роки. Це спричинило тиск на ціну на нафту Urals, для неї єдиним доступним ринком залишається Китай.

