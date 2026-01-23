Цены на нефть начали расти на фоне рекордно слабого доллара, - Bloomberg

Мировые цены на нефть начали расти на фоне слабого доллара, демонстрирующего самый низкий курс за последние семь месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Так, цены на нефть марки Brent выросли выше 65 долларов за баррель. Индекс спотового доллара Bloomberg достиг самого низкого уровня в этом году, что сделало товары, цена которых оценивается в этой валюте, дешевле для многих покупателей.
Фьючерсы на акции США также упали, поскольку глобальная турбулентность стимулирует диверсификацию активов и регионов.
Напряженность в отношениях между Венесуэлой и Ираном, а также перебои с поставками из Казахстана, способствовали поддержке цен на нефть с начала года после 18% падения в 2025 году. Но фьючерсы остаются под давлением из-за опасений, что рынок движется к перенасыщению.
Согласно последней оценке Международного энергетического агентства, прогнозируется, что в этом году мировые запасы нефти увеличатся на 3,7 млн баррелей в день, хотя оно предупреждает, что фактический избыток может не достичь этих уровней. В США общенациональные запасы сырой нефти растут вторую неделю.
Между тем, добыча на нефтяных месторождениях Тенгиз и Королев в Казахстане до сих пор не возобновилась.
Для сравнения, вчера, 22 января, цены на флагманскую российскую нефть марки Urals, которую покупает Китай, беспрецедентно упали, поскольку уменьшился спрос со стороны Индии и, как следствие, упала конкуренция.
Также экспорт нефти из РФ упал до самого низкого уровня с августа, поскольку импорт в Индию сократился до минимума за последние три года. Это оказало давление на цену на нефть Urals, для нее единственным доступным рынком остается Китай.