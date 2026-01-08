Ціни на нафту почали зростати після арешту танкерів з боку США, - Bloomberg

Так, нафта Brent торгувалась вище 60 доларів за барель після втрати 3% за попередні дві сесії, тоді як West Texas Intermediate коштувала близько 56 доларів.

Відомо, що державна нафтова компанія Petroleos de Venezuela SA веде переговори з Вашингтоном щодо продажу сирої нафти за схемою, подібною до угоди з Chevron. Згідно з цим планом, США матимуть певний контроль над PDVSA.

"Переорієнтація потоків венесуельської нафти, ймовірно, стане ключовою темою в середньостроковій перспективі. Однією з найбільш постраждалих сторін в результаті цього, безумовно, буде Китай", - заявила засновниця сингапурської фірми з аналізу ринку Vanda Insights Вандана Харі.

Китай був основним покупцем венесуельської нафти, ціна на яку значно знизилася після санкцій США.

Перспектива зростання експорту з Венесуели вже призвела до падіння цін на канадську сиру нафту та додасть барелів до ринку, який бореться з достатніми пропозиціями, оскільки ОПЕК+ та інші країни збільшують обсяги видобутку.