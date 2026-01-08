Ціни на нафту почали зростати після арешту танкерів з боку США, - Bloomberg

Світові ціни на нафту дещо зросли, оскільки трейдери уважно обміркували додаткові заходи США щодо встановлення контролю над Венесуелою, а також арешт двох підсанкційних танкерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Так, нафта Brent торгувалась вище 60 доларів за барель після втрати 3% за попередні дві сесії, тоді як West Texas Intermediate коштувала близько 56 доларів.
Відомо, що державна нафтова компанія Petroleos de Venezuela SA веде переговори з Вашингтоном щодо продажу сирої нафти за схемою, подібною до угоди з Chevron. Згідно з цим планом, США матимуть певний контроль над PDVSA.
"Переорієнтація потоків венесуельської нафти, ймовірно, стане ключовою темою в середньостроковій перспективі. Однією з найбільш постраждалих сторін в результаті цього, безумовно, буде Китай", - заявила засновниця сингапурської фірми з аналізу ринку Vanda Insights Вандана Харі.
Китай був основним покупцем венесуельської нафти, ціна на яку значно знизилася після санкцій США.
Перспектива зростання експорту з Венесуели вже призвела до падіння цін на канадську сиру нафту та додасть барелів до ринку, який бореться з достатніми пропозиціями, оскільки ОПЕК+ та інші країни збільшують обсяги видобутку.
Нагадаємо, вчора, 7 січня, світові ціни на нафту продовжили падати після того, як США почали посилювати контроль над нафтовою промисловістю Венесуели.
Днем раніше ціни на нафту також дещо знизились на тлі очікувань зменшення попиту, а також через побоювання ринку щодо перспектив зростання видобутку венесуельської сирої нафти.
Також 5 січня повідомлялось, що світові ціни на нафту почали суттєво коливатися після того, як США провели спецоперацію у Венесуелі, Що сформувало невизначеність на ринку щодо майбутнього найбільших запасів сирої нафти у світі.