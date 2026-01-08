UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Ціни на нафту почали зростати після арешту танкерів з боку США, - Bloomberg

Фото: ціни на нафту почали зростати після арешту танкерів з боку США (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Світові ціни на нафту дещо зросли, оскільки трейдери уважно обміркували додаткові заходи США щодо встановлення контролю над Венесуелою, а також арешт двох підсанкційних танкерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Так, нафта Brent торгувалась вище 60 доларів за барель після втрати 3% за попередні дві сесії, тоді як West Texas Intermediate коштувала близько 56 доларів.

Відомо, що державна нафтова компанія Petroleos de Venezuela SA веде переговори з Вашингтоном щодо продажу сирої нафти за схемою, подібною до угоди з Chevron. Згідно з цим планом, США матимуть певний контроль над PDVSA.

"Переорієнтація потоків венесуельської нафти, ймовірно, стане ключовою темою в середньостроковій перспективі. Однією з найбільш постраждалих сторін в результаті цього, безумовно, буде Китай", - заявила засновниця сингапурської фірми з аналізу ринку Vanda Insights Вандана Харі.

Китай був основним покупцем венесуельської нафти, ціна на яку значно знизилася після санкцій США.

Перспектива зростання експорту з Венесуели вже призвела до падіння цін на канадську сиру нафту та додасть барелів до ринку, який бореться з достатніми пропозиціями, оскільки ОПЕК+ та інші країни збільшують обсяги видобутку.

Динаміка світових цін на нафту

Нагадаємо, вчора, 7 січня, світові ціни на нафту продовжили падати після того, як США почали посилювати контроль над нафтовою промисловістю Венесуели.

Днем раніше ціни на нафту також дещо знизились на тлі очікувань зменшення попиту, а також через побоювання ринку щодо перспектив зростання видобутку венесуельської сирої нафти.

Також 5 січня повідомлялось, що світові ціни на нафту почали суттєво коливатися після того, як США провели спецоперацію у Венесуелі, Що сформувало невизначеність на ринку щодо майбутнього найбільших запасів сирої нафти у світі.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАФТАНефть