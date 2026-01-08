Цены на нефть начали расти после ареста танкеров со стороны США, - Bloomberg

Так, нефть Brent торговалась выше 60 долларов за баррель после потери 3% за предыдущие две сессии, тогда как West Texas Intermediate стоила около 56 долларов.

Известно, что государственная нефтяная компания Petroleos de Venezuela SA ведет переговоры с Вашингтоном о продаже сырой нефти по схеме, подобной сделке с Chevron. Согласно этому плану, США будут иметь определенный контроль над PDVSA.

"Переориентация потоков венесуэльской нефти, вероятно, станет ключевой темой в среднесрочной перспективе. Одной из наиболее пострадавших сторон в результате этого, безусловно, будет Китай", - заявила основательница сингапурской фирмы по анализу рынка Vanda Insights Вандана Хари.

Китай был основным покупателем венесуэльской нефти, цена на которую значительно снизилась после санкций США.

Перспектива роста экспорта из Венесуэлы уже привела к падению цен на канадскую сырую нефть и добавит баррелей к рынку, который борется с достаточными предложениями, поскольку ОПЕК+ и другие страны увеличивают объемы добычи.