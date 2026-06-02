Ціни на нафту побили місячний рекорд через невизначеність у переговорах між США та Іраном

Ціна на нафту West Texas Intermediate торгувалася близько 92 доларів за барель після зростання на понад 5% на попередній сесії, тоді як ціна на нафту Brent впала трохи нижче 95 доларів.

Ціни зросли в понеділок після повідомлення про те, що Тегеран припиняє переговори з Вашингтоном на знак протесту проти нападів Ізраїлю в Лівані, а потім знизилися після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що діалог триває.

Він додав також, що меморандум про взаєморозуміння з Іраном щодо повторного відкриття Ормузької протоки може бути підписаний протягом наступного тижня, згідно з телефонною розмовою, яку він мав з ABC News. Трамп сказав, що США все ще мають "отримати ще кілька балів" перед угодою.

Видання зазначає, що відсутність ясності щодо потенційного продовження чинного припинення вогню та майбутнього потоків енергії через Ормузьку протоку вплинула на ціни на нафту, які впали минулого місяця на тлі оптимізму щодо можливості досягнення угоди.

У повідомленні напівофіційного іранського інформаційного агентства Tasnim також йдеться, що Тегеран та його регіональні посередники включили до свого порядку денного повне закриття Ормузької протоки, а також Баб-ель-Мандебської протоки - вирішальної альтернативи для експорту нафти.

"Подальші ознаки того, що сторони більше не ведуть активних переговорів, також позбавлять частину гарантій безпеки, на які ринок покладався, щоб визначити найкращий результат", - сказала Ребекка Бабін, старший трейдер енергетики CIBC Private Wealth Group.

"Ми бачили багато суперечок протягом цього конфлікту, і нічого не було остаточно визначено", - додала вона.

У звіті також йдеться, що Іран погрожує закриттям Баб-ель-Мандебської протоки.

Bloomberg наголошує, що плутанину посилило і те, що Трамп та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу по-різному оцінили розмову щодо бойових дій у Лівані.