Ціни на нафту підскочили на тлі напруженості між Росією та НАТО

Ціни на нафту на азіатських біржах підскочили на тлі геополітичної напруженості в Європі та на Близькому Сході. Мова йде, зокрема про дронові провокації РФ біля кордонів країн НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 34 центи, або 0,54%, до 67,07 долара за барель до 03:17 за Гринвічем, а контракт на нафту марки West Texas Intermediate з поставкою в жовтні коштував 63,02 долара за барель, подорожчавши на 34 центи, або 0,54%.
Контракт WTI на жовтень закінчується в понеділок, а більш активний контракт на листопад подорожчав на 36 центів, або 0,58%, до 62,76 долара за барель.
Натомість прогнози збільшення видобутку та торгівельні бар’єри стримують подальше зростання цін на нафту.
Видання нагадує, що Польща та союзники по НАТО підняли авіацію в суботу 20 вересня, коли три російські військові літаки порушили повітряний простір Естонії
"Звіти про те, що Росія погрожувала Польщі через кордон, які з'явилися у вихідні, нагадали трейдерам про ризики для енергетичної безпеки Європи з північного сходу", - сказав Майкл Маккарті, генеральний директор інвестиційної платформи Moomoo Australia and New Zealand.
На ринок нафти вплинуло також визнання Палестинської держави чотирма західними країнами. Адже це викликало бурхливу реакцію Ізраїлю і посилило нервозність у ключовому нафтовидобувному регіоні Близького Сходу.
"Збільшення стратегічних запасів, накопичених Китаєм і США, допомогло поглинути надлишок, але додаткові запаси все одно знижують потенціал зростання цін у найближчій перспективі і залишають відкритою можливість їхнього зниження", - заявив Тім Еванс у інформаційному бюлетені Evans on Energy.
Нагадаємо, доходи Росії від продажу нафти і нафтопродуктів у серпні скоротилися до одного з найнижчих рівнів з початку війни проти України. А саме доходи РФ впали на 13,51 млрд доларів.
Ще повідомлялось, що Індія продовжує активно закуповувати нафту з Росії, незважаючи на тиск США і нові санкції.