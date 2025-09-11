ua en ru
Доходи Росії від нафти впали до мінімуму за п'ять років

Четвер 11 вересня 2025
Доходи Росії від нафти впали до мінімуму за п'ять років
Автор: Олександр Білоус

Доходи Росії від продажу нафти і нафтопродуктів у серпні скоротилися до одного з найнижчих рівнів з початку війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Російська енергетична галузь зазнає тиску через удари українських дронів по нафтопереробних заводах і експортних трубопроводах, а також через західні санкції.

Дані МЕА про падіння виручки

За інформацією агентства, доходи Росії знизилися на 920 млн доларів порівняно з липнем і становили 13,51 млрд доларів. Це пов'язано зі скороченням експорту сирої нафти і палива, а також збільшенням знижки на сорт Urals до близько 56 доларів за барель, що нижче за західну цінову стелю в 60 доларів.

"Доходи Росії від експорту нафти залишаються близькими до п'ятирічного мінімуму, скорочуючи податкові надходження і поглиблюючи економічний спад у Росії", - зазначило МЕА.

Зниження експорту і видобутку

За даними агентства, експорт російської нафти і палива в серпні знизився на 70 тис. барелів на добу - до 7,3 млн барелів на добу. Поставки сирої нафти скоротилися на 30 тис. барелів на добу, нафтопродуктів - на 40 тис. барелів.

Крім того, виробництво нафти в Росії в серпні зменшилося на 30 тис. барелів на добу і становило 9,3 млн барелів на добу. Ці показники відповідають квотам видобутку, встановленим ОПЕК+.

З 2026 року в ЄС набуде чинності заборона на імпорт нафтопродуктів, вироблених з російської нафти. Це може скоротити виробництво і змінити торгові маршрути найближчими місяцями, зазначають у МЕА.

ЄС у рамках 18-го пакета санкцій проти Росії знизив стелю ціни на російську нафту з 60 до 47,6 доларів. Рішення набуло чинності 3 вересня.

Індія зажадала від Росії збільшити знижки на нафту на жовтень. Покупці заявили, що знижка повинна розширитися до приблизно 10 доларів за барель до ціни Brent, щоб відповідати ціновій стелі. Для порівняння, у вересні знижки становили всього 2-3 долари за барель.

