Ціни на нафту підскочили на тлі напруженості між Росією та НАТО

Понеділок 22 вересня 2025 11:10
Ціни на нафту підскочили на тлі напруженості між Росією та НАТО Фото: ціна на нафту марки Brent зросла до понад 67 доларів за барель (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Ціни на нафту на азіатських біржах підскочили на тлі геополітичної напруженості в Європі та на Близькому Сході. Мова йде, зокрема про дронові провокації РФ біля кордонів країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 34 центи, або 0,54%, до 67,07 долара за барель до 03:17 за Гринвічем, а контракт на нафту марки West Texas Intermediate з поставкою в жовтні коштував 63,02 долара за барель, подорожчавши на 34 центи, або 0,54%.

Контракт WTI на жовтень закінчується в понеділок, а більш активний контракт на листопад подорожчав на 36 центів, або 0,58%, до 62,76 долара за барель.

Натомість прогнози збільшення видобутку та торгівельні бар’єри стримують подальше зростання цін на нафту.

Видання нагадує, що Польща та союзники по НАТО підняли авіацію в суботу 20 вересня, коли три російські військові літаки порушили повітряний простір Естонії

"Звіти про те, що Росія погрожувала Польщі через кордон, які з'явилися у вихідні, нагадали трейдерам про ризики для енергетичної безпеки Європи з північного сходу", - сказав Майкл Маккарті, генеральний директор інвестиційної платформи Moomoo Australia and New Zealand.

На ринок нафти вплинуло також визнання Палестинської держави чотирма західними країнами. Адже це викликало бурхливу реакцію Ізраїлю і посилило нервозність у ключовому нафтовидобувному регіоні Близького Сходу.

"Збільшення стратегічних запасів, накопичених Китаєм і США, допомогло поглинути надлишок, але додаткові запаси все одно знижують потенціал зростання цін у найближчій перспективі і залишають відкритою можливість їхнього зниження", - заявив Тім Еванс у інформаційному бюлетені Evans on Energy.

Нагадаємо, доходи Росії від продажу нафти і нафтопродуктів у серпні скоротилися до одного з найнижчих рівнів з початку війни проти України. А саме доходи РФ впали на 13,51 млрд доларів.

Ще повідомлялось, що Індія продовжує активно закуповувати нафту з Росії, незважаючи на тиск США і нові санкції.

