Цены на нефть подскочили на фоне напряженности между Россией и НАТО

Цены на нефть на азиатских биржах подскочили на фоне геополитической напряженности в Европе и на Ближнем Востоке. Речь идет, в частности о дроновых провокациях РФ у границ стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 34 цента, или 0,54%, до 67,07 доллара за баррель к 03:17 по Гринвичу, а контракт на нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в октябре стоил 63,02 доллара за баррель, подорожав на 34 цента, или 0,54%.

Контракт WTI на октябрь заканчивается в понедельник, а более активный контракт на ноябрь подорожал на 36 центов, или 0,58%, до 62,76 доллара за баррель.

Зато прогнозы увеличения добычи и торговые барьеры сдерживают дальнейший рост цен на нефть.

Издание напоминает, что Польша и союзники по НАТО подняли авиацию в субботу 20 сентября, когда три российских военных самолета нарушили воздушное пространство Эстонии

"Отчеты о том, что Россия угрожала Польше через границу, которые появились в выходные, напомнили трейдерам о рисках для энергетической безопасности Европы с северо-востока", - сказал Майкл Маккарти, генеральный директор инвестиционной платформы Moomoo Australia and New Zealand.

На рынок нефти повлияло также признание Палестинского государства четырьмя западными странами. Ведь это вызвало бурную реакцию Израиля и усилило нервозность в ключевом нефтедобывающем регионе Ближнего Востока.

"Увеличение стратегических запасов, накопленных Китаем и США, помогло поглотить избыток, но дополнительные запасы все равно снижают потенциал роста цен в ближайшей перспективе и оставляют открытой возможность их снижения", - заявил Тим Эванс в информационном бюллетене Evans on Energy.