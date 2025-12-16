Ціни на нафту обвалилися до мінімуму 2021 року через переговори щодо України та Китай

Ф’ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) завершили торги нижче 57 доларів за барель. Падіння відбулося в умовах низької ліквідності напередодні різдвяних і новорічних свят та на тлі нестабільності на фондових ринках.

Переговори щодо України - перша причина падіння цін

Додатковий тиск на котирування посилили повідомлення про активізацію переговорів між США та Україною, пише Bloomberg.

"За даними ЗМІ, американська сторона запропонувала Києву більш вагомі гарантії безпеки в межах спроб досягти мирної угоди. Водночас на ринку зберігається занепокоєння, що ці ініціативи можуть супроводжуватися тиском на Україну з питань територій", - пише видання.

Аналітики зазначають, що потенційне завершення війни може призвести до пом’якшення обмежень на постачання російської нафти, що зменшить ризики перебоїв на глобальному ринку, який уже зараз характеризується надлишковою пропозицією.

Китай - одна з причин зниження цін на "чорне золото"

Негативні настрої також підтримали сигнали уповільнення економіки Китаю - одного з ключових споживачів нафти у світі. Вони переважили дані про зростання попиту на нафту та активності нафтопереробки в КНР у листопаді.

За оцінками експертів, нафтовий ринок може завершити рік зі зниженням цін, оскільки пропозиція перевищує попит як у 2025-му, так і в 2026 році. Побоювання щодо надлишку нафти фіксуються і на близькосхідних ринках. Зокрема, за даними Bridgeton Research Group, тренд-орієнтовані інвестори зберігають короткі позиції як у Brent, так і у WTI.

"Водночас на ринок впливають і геополітичні ризики. Україна посилила удари по об’єктах енергетичної інфраструктури РФ у Каспійському регіоні, а інвестори також оцінюють ризики для судноплавства в Чорному морі та можливі дії США щодо Венесуели після затримання супертанкера минулого тижня", - повідомив Bloomberg.