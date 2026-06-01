Ціни на нафту летять вгору через неспроможність Трампа досягти угоди з Іраном, - Bloomberg

На торгах в Азії нафта марки Brent продемонструвала стрімке зростання. Зараз барель торгується вище позначки у 93 долари. Це сталося після того, як у п'ятницю ринок закрився на найнижчому рівні з середини квітня.

Ситуація загострилася після вихідних, адже американські військові отримали поранення під час атаки Ірану на авіабазу в Кувейті, що може викликати ескалацію. Водночас Ізраїль посилив удари по позиціях "Хезболли" у Лівані.

Вашингтон і Тегеран продовжують обмінюватися вимогами щодо поправок до мирної угоди, проте значного прогресу досі немає, зазначається у матеріалі аналітиків агенції. Ринки реагують нервово: долар зміцнився, але акції S&P 500 дещо втратили в ціні.

Трамп і "ситуаційна кімната": що пішло не так

Президент США Дональд Трамп спочатку демонстрував оптимізм. У соціальних мережах він заявив про готовність прийняти "остаточне рішення" щодо припинення вогню, проте реальність виявилася складнішою.

За даними ЗМІ, Трамп залишив засідання ситуаційної кімнати без жодного рішення. Переговори тривали кілька годин, але закінчилися нічим. Іранська сторона також не поспішає погоджуватись на умови Штатів. Обидві сторони пропонують поправки, які інша сторона може відхилити.

Економічне гальмування Китаю

На ситуацію тиснуть і новини з Пекіна: промислова активність у Китаї у травні несподівано сповільнилася. Це посилює побоювання, що друга економіка світу страждає від наслідків війни з Іраном та високих витрат.

Офіційні цифри виглядають так:

Індекс PMI у промисловості впав до 50 пунктів (проти 50,3 у квітні).

Показник нижче 50 означає скорочення сектору.

Активність у будівництві та послугах навпаки зросла до 50,1.

Макростратег BNY Ві Кхун Чонг зазначає, що відновлення економіки Китаю залишається нерівномірним. Традиційний бізнес ледь тримається на плаву, але натомість високотехнологічні компанії показують ріст, що створює змішану картину для світового попиту на пальне.