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Ціни на молочні продукти почнуть зростати вже восени: наскільки подорожчають до кінця року

08:23 15.09.2026 Вт
2 хв
Що найбільше впливає на формування ціни на молочну продукцію?
aimg Василина Копитко
Аналітик дав прогноз щодо цін на молочні продукти (фото: Getty Images)

Подорожчання молочної продукції буде поступовим, але стане помітним для споживачів вже у вересні-жовтні. До кінця року ціни можуть зрости на 5-10%.

Що буде з цінами на молочні продукти до кінця року

Молочна продукція в Україні до кінця року може подорожчати на 5-10%. За словами Гопки, у молочному сегменті поступово зростатиме ціновий тиск. Восени сезонно скорочується виробництво молока-сировини, тоді як попит на продукцію з боку переробки залишається стабільним.

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Водночас зернової пропозиції на внутрішньому ринку достатньо, тому більшу роль у формуванні цін відіграватиме загальна собівартість виробництва.

"У молочному сегменті поступово зростатиме ціновий тиск до 5-10%. Восени сезонно скорочується виробництво молока-сировини, а попит на продукцію з боку переробки залишається стабільним", - пояснив Гопка.

Фото: Який прогноз щодо цін на продукти до кінця 2026-го року (інфографіка РБК-Україна)

Експерт зазначає, що у вересні-жовтні подорожчання молочної продукції може стати більш помітним для споживача. Водночас це, найімовірніше, буде поступовий рух цін, а не різкий стрибок за короткий період.

За даними Мінфіну, в Україні зараз 900 мл молока коштує 64-84 грн, кисломолочний сир - близько 241 грн, 950 мл кефіру - 64,96 грн, 350 мл сметани - 54-74%, 200 г масло - 120 грн.

Читайте також про те, що в Україні немає дефіциту продуктів, втім деякі товари можуть тимчасово зникати з продажу, бо виникають проблеми з їхньою доставкою.

Раніше ми писали про те, чому в магазинах "Ашан" запровадили обмеження на купівлю деяких продуктів. При цьому у компанії повідомили, що понад встановлені ліміти товари можна придбати за адресою для оптових закупівель.

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