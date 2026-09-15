Ціни на молочні продукти почнуть зростати вже восени: наскільки подорожчають до кінця року

Подорожчання молочної продукції буде поступовим, але стане помітним для споживачів вже у вересні-жовтні. До кінця року ціни можуть зрости на 5-10%.
Про це пише РБК-Україна у матеріалі "Яйця, м'ясо та молочка дорожчатимуть: що буде з цінами на продукти до кінця року".
Молочна продукція в Україні до кінця року може подорожчати на 5-10%. За словами Гопки, у молочному сегменті поступово зростатиме ціновий тиск. Восени сезонно скорочується виробництво молока-сировини, тоді як попит на продукцію з боку переробки залишається стабільним.
Водночас зернової пропозиції на внутрішньому ринку достатньо, тому більшу роль у формуванні цін відіграватиме загальна собівартість виробництва.
"У молочному сегменті поступово зростатиме ціновий тиск до 5-10%. Восени сезонно скорочується виробництво молока-сировини, а попит на продукцію з боку переробки залишається стабільним", - пояснив Гопка.
Експерт зазначає, що у вересні-жовтні подорожчання молочної продукції може стати більш помітним для споживача. Водночас це, найімовірніше, буде поступовий рух цін, а не різкий стрибок за короткий період.
За даними Мінфіну, в Україні зараз 900 мл молока коштує 64-84 грн, кисломолочний сир - близько 241 грн, 950 мл кефіру - 64,96 грн, 350 мл сметани - 54-74%, 200 г масло - 120 грн.
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