Ціни на м’ясо зупинилися перед "стрибком": коли українцям чекати нового подорожчання

Ціни на м’ясо в Україні зараз відносно стабільні. Восени серйозних "стрибків" не очікується, але напередодні зимових свят можлива нова хвиля подорожчання.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка.
Нині яловичину на українських ринках продають у середньому по 350-400 грн за кілограм, свинину - 260-350 грн/кг, а куряче філе - 230-245 грн/кг.
За словами експерта, м’ясна продукція за останній рік помітно подорожчала і має потенціал до подальшого зростання.
"Війна суттєво скоротила поголів’я худоби та птиці. Наприклад, кількість свиней за рік зменшилася приблизно на 7% через бойові дії на сході. Менша пропозиція на ринку штовхає ціни вгору. До того ж дорожчають корми - зерно, кукурудза, а також енергоносії для птахофабрик і свинокомплексів", - пояснює Гопка.
У першій половині 2025 року вже фіксували різкий стрибок закупівельних цін на свинину, який "потягнув" за собою і яловичину.
Наразі аналітик прогнозує відносну стабільність цін - принаймні до кінця осені суттєвих коливань не очікується.
Втім, у грудні можливе традиційне передсвяткове подорожчання свинини, адже попит на неї зростає напередодні зимових свят.
Після літнього подорожчання курятина поки залишається стабільною, однак її вартість і надалі залежить від цін на корми - насамперед врожаю кукурудзи та сої, а також ситуації з електроенергією на виробництвах.
"Якщо восени будуть перебої зі світлом і виробникам доведеться користуватись генераторами, це може додати ще кілька відсотків до ціни м’яса птиці", - зазначає експерт.
Раніше ми писали про те, що нове дослідження харчових звичок показало, що ще більше українців почали економити на продуктах. У порівнянні із минулим роком показник зріс з 67% до 72%. Зараз лише 8% українців не економить на харчах.
Читайте також про те, як змінились харчові звички українців під час війни.