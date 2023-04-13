Ціни на м'ясо в Україні підскочили на 30%: чи чекати спаду після Великодня

"Здорожчання становить в межах 30%. В даних продуктах є певна сезонність. Зменшення попиту - як тільки починається великий піст і зростання попиту більш різке безпосередньо ближче до Великодня, оскільки вже люди готуються до свята. Тому очікується певне здешевшання", - сказав він.

За його словами, різкого здорожчання вартості м'яса не було, як, наприклад, яєць. З огляду на це, не може бути сильного падіння, але зниження на 5-7% очікується ближче до кінця весни.

Далі ціни залежатимуть від того, яка буде ситуація з зерновими, новим врожаєм і кормами. Висоцький також сподівається на сприятливий погодний фактор. За його словами, якщо ситуація складеться позитивно, то й ціни на м'ясні продукти будуть стабільні.

РБК-Україна повідомляло, скільки коштуватиме великодній кошик в Україні цього року.

Окрім того, ми писали, що ціни на яйця різко зміняться.

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