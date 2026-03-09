Ціни "летять" вгору: конфлікт навколо Ірану змінює ринок газу у Європі

Так, сьогодні, 9 березня, ф'ючерси зросли на цілих 30%, продовживши своє найбільше тижневе зростання з часів енергетичної кризи.

Цей очікуваний крок стався після росту цін на нафту до понад 100 доларів за барель, оскільки ряд великих виробників на Близькому Сході скоротили виробництво, а Ормузька протока фактично залишалася закритою.

Ф'ючерси на американський природний газ також зросли, досягнувши найвищого рівня за місяць.

Конфлікт США та Ірану не демонструє жодних ознак послаблення, що призводить до більшої невизначеності на енергетичних ринках та посилює інфляційний тиск. Зокрема, це означає, що Європі прийдеться купувати більше ЗПГ, щоб поповнити запаси після зими, змагаючись з покупцями в Азії.

"Ринок поступово усвідомлює реальність тривалих перебоїв у постачанні по всьому ланцюжку створення вартості енергії. Ми очікуємо, що перебої з постачанням триватимуть близько трьох місяців", – сказала Флоренс Шміт, енергетичний стратег Rabobank.

За даними аналітиків, ціни на газ все ще значно нижчі за рекордні показники, досягнуті під час енергетичної кризи, і складають близько 64 євро за мегават-годину, порівняно з історичним піком понад 300 євро за мегават-годину.

Тим не менш, вплив конфлікту ризикує змінити динаміку світового газового ринку. Зупинка виробництва зрідженого природного газу у Катарі, ймовірно, усуне більшу частину надлишку, який прогнозували деякі аналітики на цей рік. Окрім того, будь-які перебої у постачанні ЗПГ у Катарі швидко призведуть до дефіциту.