Ціни на квартири у деяких містах зросли на 24%: де житло подорожчало найбільше

Середа 12 листопада 2025 06:40
UA EN RU
Ціни на квартири у деяких містах зросли на 24%: де житло подорожчало найбільше Фото: В Україні стрімко дорожчає житло у великих містах (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

У великих містах України протягом останнього року постійно зростають ціни на квартири. Найдинамічніше дорожчає житло у Харкові та Одесі, у Дніпрі ціни залишаються майже на рівні минулого року, а Київ та Львів утримують статус найдорожчих міст країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.

Згідно з аналізом медіанних цін на житло за рік, найнижча вартість зафіксована у Харкові та Дніпрі. При цьому у Дніпрі ціни залишилися майже на рівні минулого року, тоді як у Харкові вони зросли подекуди на 24%. У Одесі фіксується помірне зростання, а найвищі ціни традиційно спостерігаються у Києві та Львові.

Однокімнатні квартири

У Харкові медіанна ціна однокімнатної квартири у жовтні 2025 року становила 866 тис. гривень (21 тис. доларів), що на 16% більше, ніж у жовтні 2024 року. Дніпро займає друге місце за доступністю: 1,1 млн гривень (26 тис. доларів), зростання за рік - 5%.

В Одесі однокімнатні квартири коштують 1,7 млн гривень (40 тис. доларів), що на 22% більше порівняно з минулим роком - рекордне зростання серед аналізованих міст. Київ та Львів залишаються найдорожчими: 3,2 млн гривень (76 тис. доларів) та 2,3 млн гривень (55 тис. доларів) відповідно, зростання - +13% та +10%.

Двокімнатні квартири

Найдоступніші двокімнатні квартири у Харкові - 1,4 млн гривень (33 тисячі доларів), але саме тут спостерігається найбільше зростання - +24% за рік. У Дніпрі медіанна ціна двокімнатних квартир - 1,5 млн гривень (36 тис. доларів), збільшення лише на 3%.

В Одесі ціни зросли на 18% - до 2,3 млн гривень (55 тис. доларів). У Києві та Львові медіанна вартість двокімнатного житла становить 4,8 млн гривень (114 тис. доларів) та 3,1 млн гривень (74 тис. доларів) відповідно, що на 11% та 14% більше, ніж рік тому.

Трикімнатні квартири

Найдоступніші трикімнатні квартири у Харкові - 1,8 млн гривень (43 тис. доларів), зростання за рік +22%. У Дніпрі медіанна ціна - 2,1 млн гривень (50 тисяч доларів), +12% за рік.

В Одесі трикімнатні квартири подорожчали на 17%, до 2,9 млн гривень (69 тис. доларів), у Львові - на 12%, до 3,9 млн гривень (92 тис. доларів). Київ залишається найдорожчим містом: 7,1 млн гривень (168 тис. доларів), +14% порівняно з жовтнем 2024 року.

Раніше РБК-Україна розповідало про нестабільність ринку нерухомості у Сумах за останні пів року. Так, ціни на вторинному ринку однокімнатних квартир впали на 4%, двокімнатних зросли на 3%, трикімнатні залишилися без змін. На первинному ринку ціни стабільні, але темпи будівництва новобудов впали.

Також ми писали, що у Києві та Львові протягом року попит на купівлю квартир суттєво зріс у деяких районах, особливо в Деснянському районі Києва та Франківському районі Львова, тоді як в Одесі та Дніпрі він залишився здебільшого стабільним або трохи знизився в окремих районах.

