У містах-мільйонниках зростає попит на квартири: де житло купують найактивніше

П'ятниця 31 жовтня 2025 07:30
У містах-мільйонниках зростає попит на квартири: де житло купують найактивніше Фото: Купівля квартири (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

Попит на купівлю квартир у містах-мільйонниках України залишається стабільним, але у деяких районах Києва та Львова активність покупців суттєво зросла у період з вересня 2024 року до вересня 2025 року.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.

Київ

У столиці найбільше зріс попит у Деснянському районі - з 6 до 10 відгуків на одне оголошення. Це найвищий показник серед усіх районів міста.

Також високою активністю відзначаються:

  • Святошинський та Оболонський райони - по 7 відгуків;
  • Дніпровський та Дарницький - по 6;
  • Подільський, Голосіївський і Шевченківський - по 5.

Найменше цікавляться житлом у Солом’янському (4 відгуки) та Печерському (3) районах.

Львів

Найбільше зростання попиту зафіксовано у Львові. У Франківському районі кількість відгуків на оголошення зросла більш ніж удвічі - з 7 до 15.

Також мають попит:

  • Личаківський - 13 відгуків;
  • Залізничний - 11;
  • Шевченківський - 10;
  • Галицький - 9.

Єдиним районом, де попит знизився, став Сихівський - 6 відгуків проти 8 торік.

Одеса

Рівень активності покупців в Одесі залишився стабільним. У Київському, Приморському та Хаджибейському районах - по 3 відгуки на одне оголошення, як і минулого року.

Невелике зниження зафіксовано у Пересипському районі - 2 відгуки проти 3 торік.

Дніпро

У більшості районів міста ситуація також без змін: у Самарському, Соборному, Центральному, Чечелівському та Шевченківському районах - по 3 відгуки на одне оголошення.

Легке зростання фіксують у Новокодацькому районі (5 відгуків проти 4 торік).

У Індустріальному та Амур-Нижньодніпровському районах попит навпаки знизився до 3 відгуків проти 4 минулого року.

Раніше РБК-Україна писало, що попит на власне житло серед українців зростає: 31% планують купівлю цього року, переважно квартир з бюджетом до 50 тис. доларів. Головні перепони - війна, висока вартість та дорогі кредити. 57% не обирають між первинним і вторинним ринком, при цьому переваги первинки - сучасна архітектура та нова інфраструктура, а вторинки - готовність до заселення та реальний стан житла.

Також ми розповідали, що будівельні та ремонтні послуги залишаються популярними на OLX: українці активно купують нове житло, ремонтують квартири та відновлюють сільські будинки. Найдорожчі роботи - будівництво "під ключ" (2 000 грн/м²), а найпопулярніші - ремонт, оздоблення та сантехніка. Найбільше замовлень фіксують у Дніпропетровській, Київській та Львівській областях, а також у Києві. Тренд на реновацію зростає, підтримуючи внутрішній ринок послуг.

