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Ціни на квартири в Черкасах пішли вгору: скільки коштує житло на вторинці та в новобудовах

08:07 16.08.2026 Нд
3 хв
Оренда двокімнатних квартир за пів року підскочила майже на третину
aimg Василина Копитко
Що відбувається на ринку нерухомості Черкас (фото: Freepik)

Вартість житла в Черкасах продовжує зростати. На вторинному ринку найбільше подорожчали двокімнатні квартири - на 15% за пів року, а в новобудовах найпомітніше зросла ціна квадратного метра у бізнес-класі.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Головне:

  • Двокімнатні квартири на вторинному ринку Черкас за пів року подорожчали на 15% - це найбільше зростання серед типів житла.
  • Зараз 1-кімнатна квартира коштує 48 тис. доларів, 2-кімнатна - 70 тис. доларів, 3-кімнатна - 76,5 тис. доларів.
  • На первинному ринку середня ціна становить 820 доларів за кв. м, а найбільше за рік подорожчав бізнес-клас - на 13% у валюті.
  • Оренда двокімнатних квартир за пів року зросла на 29% і в середньому становить 18 тис. грн на місяць.

Скільки коштують квартири на вторинному ринку

За останні шість місяців найбільше подорожчали двокімнатні квартири - на 15%, інші види житла також додали у ціни.

Ціни на квартири у Черкасах:

  • 1-кімнатна - 48 000 доларів, за рік ціна зросла на 10%;
  • 2-кімнатна - 70 000 доларів, за рік - на 15%;
  • 3-кімнатна - 76 500 доларів, за рік - на 10%.

В середньому, щоб назбирати на однокімнатну квартиру у Черкасах, потрібно відкладати усю зарплату протягом 6,8 року, на двокімнатну - 10 років, на трикімнатну - 10,9 року.

Ціни на вторинному ринку Черках (скриншот)

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Що відбувається на первинному ринку

У новобудовах Черкас вартість квадратного метра також зростає. В середньому "квадрат" на ринку первинки коштує 820 доларів, але все залежить від класу житла. Найбільше за останній рік подорожчав бізнес-клас - на 13% у валюті.

Ціни у новобудовах:

  • комфорт - 730 доларів;
  • бізнес - 840 доларів;
  • преміум - 850 доларів
  • економ - 890 доларів.

З 2010 року в Черкасах вже збудували 166 секцій у житлових комплексах. Зараз у Черкасах у продажу є 78 секцій.

Для покупців також доступні різні варіанти фінансування: 10 пропозицій із розтермінуванням від забудовника та 6 - за програмою "єОселя".

Ціни на житло у новобудовах (скриншот)

Скільки коштує оренда квартири

На початку червня оренда квартир у Черкасах також дорожчала. Найбільше за останні пів року зросла вартість двокімнатного житла - на 29%. Медіанна ціна оренди двокімнатної квартири становить 18 000 гривень на місяць.

Однокімнатні квартири в середньому здають за 15 тисяч гривень, даних про трикімнатні замало для аналізу.

Читайте також про те, що протягом 2026-го український ринок нерухомості продовжував відновлюватися. Попит на будинки зріс майже на чверть, а оренда квартир подорожчала на 15%.

Раніше ми розповідали про те, як змінились ціни на оренду житла у Львові і як на них впливає клас забудови.

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