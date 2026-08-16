Цены на квартиры в Черкассах пошли вверх: сколько стоит жилье на вторичке и в новостройках

Главное: Двухкомнатные квартиры на вторичном рынке Черкасс за полгода подорожали на 15% - это самый большой рост среди типов жилья .

. Сейчас 1-комнатная квартира стоит 48 тыс. долларов , 2-комнатная - 70 тыс. долларов, 3-комнатная - 76,5 тыс. долларов.

, 2-комнатная - 70 тыс. долларов, 3-комнатная - 76,5 тыс. долларов. На первичном рынке средняя цена составляет 820 долларов за кв. м, а больше всего за год подорожал бизнес-класс - на 13% в валюте.

за кв. м, а больше всего за год подорожал бизнес-класс - на 13% в валюте. Аренда двухкомнатных квартир за полгода выросла на 29% и составляет в среднем 18 тыс. грн в месяц.

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке

За последние шесть месяцев больше всего подорожали двухкомнатные квартиры - на 15%, другие виды жилья также прибавили в цены.

Цены на квартиры в Черкассах:

1-комнатная - 48 000 долларов , за год цена выросла на 10%;

, за год цена выросла на 10%; 2-комнатная - 70 000 долларов , за год - на 15%;

, за год - на 15%; 3-комнатная - 76 500 долларов, за год - на 10%.

В среднем, чтобы собрать на однокомнатную квартиру в Черкассах, нужно откладывать всю зарплату в течение 6,8 года, на двухкомнатную - 10 лет, на трехкомнатную - 10,9 года.

Цены на вторичном рынке Черкасс (скриншот)

Что происходит на первичном рынке

В новостройках Черкасс стоимость квадратного метра также растет. В среднем "квадрат" на рынке первички стоит 820 долларов, но все зависит от класса жилья. Больше всего за последних пол года подорожал бизнес-класс - на 13% в валюте.

Цены в новостройках:

комфорт - 730 долларов;

бизнес - 840 долларов;

премиум - 850 долларов

эконом - 890 долларов.

С 2010 года в Черкассах уже построили 166 секций в жилых комплексах. Сейчас в продаже 78 секций.

Для покупателей также доступны разные варианты финансирования: 10 предложений с рассрочкой от застройщика и 6 - по программе "єОселя".

Цены на жилье в новостройках (скриншот)

Сколько стоит аренда квартиры

В начале июня аренда квартир в Черкассах тоже дорожала. Больше всего за последние полгода возросла стоимость двухкомнатного жилья - на 29%. Медианная цена аренды двухкомнатной квартиры составляет 18 000 гривен в месяц.

Однокомнатные квартиры в среднем сдают за 15 тысяч гривен, данных о трехкомнатных для анализа недостаточно.