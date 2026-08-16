Цены на квартиры в Черкассах пошли вверх: сколько стоит жилье на вторичке и в новостройках

Стоимость жилья в Черкассах продолжает расти. На вторичном рынке больше подорожали двухкомнатные квартиры - на 15% за полгода, а в новостройках заметнее всего возросла цена квадратного метра в бизнес-классе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Главное:
За последние шесть месяцев больше всего подорожали двухкомнатные квартиры - на 15%, другие виды жилья также прибавили в цены.
Цены на квартиры в Черкассах:
В среднем, чтобы собрать на однокомнатную квартиру в Черкассах, нужно откладывать всю зарплату в течение 6,8 года, на двухкомнатную - 10 лет, на трехкомнатную - 10,9 года.
В новостройках Черкасс стоимость квадратного метра также растет. В среднем "квадрат" на рынке первички стоит 820 долларов, но все зависит от класса жилья. Больше всего за последних пол года подорожал бизнес-класс - на 13% в валюте.
Цены в новостройках:
С 2010 года в Черкассах уже построили 166 секций в жилых комплексах. Сейчас в продаже 78 секций.
Для покупателей также доступны разные варианты финансирования: 10 предложений с рассрочкой от застройщика и 6 - по программе "єОселя".
В начале июня аренда квартир в Черкассах тоже дорожала. Больше всего за последние полгода возросла стоимость двухкомнатного жилья - на 29%. Медианная цена аренды двухкомнатной квартиры составляет 18 000 гривен в месяц.
Однокомнатные квартиры в среднем сдают за 15 тысяч гривен, данных о трехкомнатных для анализа недостаточно.
Читайте также о том, что в течение 2026 года украинский рынок недвижимости продолжал восстанавливаться. Спрос на дома вырос почти на четверть, а аренда квартир подорожала на 15%.
Ранее мы рассказывали о том, как изменились цены на аренду жилья во Львове и как влияет на них класс застройки.