Ціни на квартири в Черкасах пішли вгору: скільки коштує житло на вторинці та в новобудовах

Вартість житла в Черкасах продовжує зростати. На вторинному ринку найбільше подорожчали двокімнатні квартири - на 15% за пів року, а в новобудовах найпомітніше зросла ціна квадратного метра у бізнес-класі.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН .

Головне: Двокімнатні квартири на вторинному ринку Черкас за пів року подорожчали на 15% - це найбільше зростання серед типів житла .

. Зараз 1-кімнатна квартира коштує 48 тис. доларів , 2-кімнатна - 70 тис. доларів, 3-кімнатна - 76,5 тис. доларів.

, 2-кімнатна - 70 тис. доларів, 3-кімнатна - 76,5 тис. доларів. На первинному ринку середня ціна становить 820 доларів за кв. м, а найбільше за рік подорожчав бізнес-клас - на 13% у валюті.

за кв. м, а найбільше за рік подорожчав бізнес-клас - на 13% у валюті. Оренда двокімнатних квартир за пів року зросла на 29% і в середньому становить 18 тис. грн на місяць.

Скільки коштують квартири на вторинному ринку

За останні шість місяців найбільше подорожчали двокімнатні квартири - на 15%, інші види житла також додали у ціни.

Ціни на квартири у Черкасах:

1-кімнатна - 48 000 доларів , за рік ціна зросла на 10%;

, за рік ціна зросла на 10%; 2-кімнатна - 70 000 доларів , за рік - на 15%;

, за рік - на 15%; 3-кімнатна - 76 500 доларів, за рік - на 10%.

В середньому, щоб назбирати на однокімнатну квартиру у Черкасах, потрібно відкладати усю зарплату протягом 6,8 року, на двокімнатну - 10 років, на трикімнатну - 10,9 року.

Ціни на вторинному ринку Черках (скриншот)

Що відбувається на первинному ринку

У новобудовах Черкас вартість квадратного метра також зростає. В середньому "квадрат" на ринку первинки коштує 820 доларів, але все залежить від класу житла. Найбільше за останній рік подорожчав бізнес-клас - на 13% у валюті.

Ціни у новобудовах:

комфорт - 730 доларів;

бізнес - 840 доларів;

преміум - 850 доларів

економ - 890 доларів.

З 2010 року в Черкасах вже збудували 166 секцій у житлових комплексах. Зараз у Черкасах у продажу є 78 секцій.

Для покупців також доступні різні варіанти фінансування: 10 пропозицій із розтермінуванням від забудовника та 6 - за програмою "єОселя".

Ціни на житло у новобудовах (скриншот)

Скільки коштує оренда квартири

На початку червня оренда квартир у Черкасах також дорожчала. Найбільше за останні пів року зросла вартість двокімнатного житла - на 29%. Медіанна ціна оренди двокімнатної квартири становить 18 000 гривень на місяць.

Однокімнатні квартири в середньому здають за 15 тисяч гривень, даних про трикімнатні замало для аналізу.