Ціни на квартири в Черкасах пішли вгору: скільки коштує житло на вторинці та в новобудовах
Вартість житла в Черкасах продовжує зростати. На вторинному ринку найбільше подорожчали двокімнатні квартири - на 15% за пів року, а в новобудовах найпомітніше зросла ціна квадратного метра у бізнес-класі.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Головне:
- Двокімнатні квартири на вторинному ринку Черкас за пів року подорожчали на 15% - це найбільше зростання серед типів житла.
- Зараз 1-кімнатна квартира коштує 48 тис. доларів, 2-кімнатна - 70 тис. доларів, 3-кімнатна - 76,5 тис. доларів.
- На первинному ринку середня ціна становить 820 доларів за кв. м, а найбільше за рік подорожчав бізнес-клас - на 13% у валюті.
- Оренда двокімнатних квартир за пів року зросла на 29% і в середньому становить 18 тис. грн на місяць.
Скільки коштують квартири на вторинному ринку
За останні шість місяців найбільше подорожчали двокімнатні квартири - на 15%, інші види житла також додали у ціни.
Ціни на квартири у Черкасах:
- 1-кімнатна - 48 000 доларів, за рік ціна зросла на 10%;
- 2-кімнатна - 70 000 доларів, за рік - на 15%;
- 3-кімнатна - 76 500 доларів, за рік - на 10%.
В середньому, щоб назбирати на однокімнатну квартиру у Черкасах, потрібно відкладати усю зарплату протягом 6,8 року, на двокімнатну - 10 років, на трикімнатну - 10,9 року.
Ціни на вторинному ринку Черках (скриншот)
Що відбувається на первинному ринку
У новобудовах Черкас вартість квадратного метра також зростає. В середньому "квадрат" на ринку первинки коштує 820 доларів, але все залежить від класу житла. Найбільше за останній рік подорожчав бізнес-клас - на 13% у валюті.
Ціни у новобудовах:
- комфорт - 730 доларів;
- бізнес - 840 доларів;
- преміум - 850 доларів
- економ - 890 доларів.
З 2010 року в Черкасах вже збудували 166 секцій у житлових комплексах. Зараз у Черкасах у продажу є 78 секцій.
Для покупців також доступні різні варіанти фінансування: 10 пропозицій із розтермінуванням від забудовника та 6 - за програмою "єОселя".
Ціни на житло у новобудовах (скриншот)
Скільки коштує оренда квартири
На початку червня оренда квартир у Черкасах також дорожчала. Найбільше за останні пів року зросла вартість двокімнатного житла - на 29%. Медіанна ціна оренди двокімнатної квартири становить 18 000 гривень на місяць.
Однокімнатні квартири в середньому здають за 15 тисяч гривень, даних про трикімнатні замало для аналізу.
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Раніше ми розповідали про те, як змінились ціни на оренду житла у Львові і як на них впливає клас забудови.