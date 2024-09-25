Ціни "кусаються". Скільки коштують квартири в Іспанії

Іспанія є однією із найпривабливіших країн для інвестиції в нерухомість, тим паче, що для купівлі житла іноземцям не потрібні дозволи влади чи посвідка на проживання. Власник житла може перебувати в країні не більше 90 діб протягом півроку, а от для постійного проживання потрібно оформити відповідні документи.

РБК-Україна із посиланням на ресурс Іdealista розповідає про те, скільки коштують квартири в Іспанії у найбільших містах та біля морських курортів.

Скільки коштують квартири в Іспанії

У Мадриді поблизу центру однокімнатні квартири, площею 42 кв. м, коштують від 218 тис. євро (10 млн грн). Також на ринку є пропозиції продажу апартаментів, площею понад 125 кв. метрів, за ціною 850 тис. євро (39 млн грн). Дво- і трикімнатні квартири, площею понад 100 кв. метрів коштують у межах 890 тис. -1,1 млн євро (41-50,7 млн грн). Варто зауважити, що на ринку багато пропозицій великих квартир, площа яких може сягати 300 кв.м.

У Барселоні однокімнатну квартиру, площею 78 кв. м, продають за 329 тис. євро (15,1 млн грн), апартаменти, площею понад 100 кв. м, можна придбати за 650 тис. євро (30 млн грн). Серед пропозицій продажу практично нема варіантів житла, площею менш як 50 кв. м.

У Валенсії однокімнатну квартиру, площею 47 кв. м, можна придбати за 170 тис. євро (7,8 млн грн), житло, площею понад 100 кв. м, коштує від 400 тис. євро (18,4 млн грн). Також є чимало пропозицій продажу апартаментів, площа яких понад 250 кв. м. Такі коштують від 1,5 млн євро (69 млн грн).

Ціни на квартири у Мадриді (скриншот сайту idealista)

Які ціни на нерухомість поблизу морських курортів

Окрім згаданих найбільших міст Іспанії, великий попит має нерухомість поблизу морських курортів. Сайти із продажу житла просто рясніють різноманітністю варіантів вибору.

В Ібіса (Іbiza) однокімнатну квартиру, площею 40 кв. м можна купити за 250 тис. євро (11,5 млн грн), якщо ж площа апартаментів понад 120 кв. м, ціни на них стартують від 519 тис. євро (23,9 млн грн).

На Канарських островах пропонують апартаменти від 100 кв. м, ціни на такі починаються від 200 тис. євро (9,2 млн грн). Житло, площею понад 200 кв. м, можна купити за 300 тис. євро (13,8 млн грн).

В Ллорет-де-Мар однокімнатні квартири, площею від 45 кв. м, можна купити за 122 тис. євро (5,6 млн грн). Житло, площею понад 100 кв. м, продають за 245 тис. євро (11,3 млн грн).

Ціни на житло в Ллорет-де-Мар (скриншот сайту idealista)

Де шукати пропозиції із продажу квартир

Знайти нерухомість для покупки в Іспанії можна як на порталах з базою житла по всій країні, так і сайтах, що спеціалізуються на конкретних регіонах.

Idealista – на цьому сайті можна знайти пропозиції щодо продажу нерухомості по всій Іспанії. Щодня на платформі з'являється майже 10 000 нових оголошень

Fotocasa – на цьому ресурсі розміщено близько 1 мільйона об'єктів по всій Іспанії. Щодня на сайті публікують близько 8 тисяч пропозицій продажу

Kyero.com – сайт пропонує широкий асортимент житла - від найдешевших квартир до найдорожчих вілл

Habitaclia – тут можна знайти оголошення щодо продажу житла як у новобудовах, так і житла на вторинному ринку. На цій платформі багато пропозицій з Каталонії

Tucasa.com – ресурс з пошуку квартир та будинків в провінціях Мадрид, Барселона, Валенсія

Нерухомість в Іспанії можуть купити іноземці без жодних дозволів (фото: Freepik)