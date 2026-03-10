Ціни як у Польщі: чому пальне в Україні стрімко дорожчає

Різке подорожчання пального в Україні до рівня Польщі - близько 73 гривень за літр - наразі є наслідком низки об’єктивних факторів, але суттєвого стрибка цін очікувати не варто.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в ефірі телемарафону.

Геруса попросили роз’яснити, чому ціна на бензин в Україні майже зрівнялася з польською ціною, яка становить близько 73 гривень.

Логістика та постачання пального

За його словами, одна з головних причин подорожчання пального - логістика постачання. На сьогодні Україна отримує більшість нафтопродуктів з Європи, через що вони проходять кілька країн або надходять через європейські порти, а потім доставляються в Україну.

Також Герус сказав, наразі в Україні немає постачання зі Сходу, всі надходження йдуть із Заходу.

"Якщо дивитися на Європу з Заходу на Схід, то ми знаходимося в кінці цього логістичного ланцюга, тому у нас сам ресурс по собі, він зазвичай не дешевший, ніж в Європі, а навіть трохи дорожчий", - пояснив він.

Вплив валют та акцизів

Крім того, велика частка ціни на пальне складається з вартості нафти, акцизів та ПДВ, а з 1 січня акцизи були підвищені. До цього додається вплив курсу долара та євро, адже більшість ресурсу Україна імпортує за валюту.

"Курс долара суттєво виріс відносно гривні, акцизи прив’язані до євро, курс євро теж зріс на 2 гривні за останні три місяці. Тому є об’єктивна проблема", - зазначив нардеп.

Відсутність стратегічних запасів

Герус також звернув увагу на відсутність стратегічних запасів нафтопродуктів через обстріли нафтобаз.

"Все працює з коліс, залишків дешевших ресурсів немає, тому будь-яка зміна ціни в Європі швидко конвертується у зміну ціни в Україні", - пояснив він.

Водночас частково стримати ціни допомагає державна компанія Укрнафта, де ціни на дизель та бензин трохи нижчі.

Герус додав, що робота над формуванням стратегічних запасів дозволить у майбутньому краще проходити цінові шоки та забезпечувати стабільність на ринку.

За даними місцевих ЗМІ, на період 9-15 березня у Польщі очікується зростання цін на пальне: