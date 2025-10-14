Ціни на газ в Україні падають другий місяць поспіль, але поки на 20% вищі за європейські

Ціни на газ в Україні знижуються другий місяць поспіль. Однак вони приблизно на 20% перевищують ціни в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства економіки .

За даними міністерства, фактична ціна реалізації газу в Україні у вересні 2025 року зросла на 9,1% до 19 645 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ.

Газ коштує значно дорожче, ніж у вересні минулого року (14 500 гривень).



Ціни на газ у Європі сьогодні перебувають на рівні 390 доларів за тисячу кубометрів. Це на 20% нижче від доларової ціни в Україні за вересень (475 доларів за тисячу кубометрів).

Закупівля газу

Атаки РФ спричинили руйнування газової інфраструктури, що вже призвело до скорочення видобутку газу.

Згідно з очікуваннями НБУ, видобуток поступово відновлюватиметься, але його буде недостатньо для повного покриття внутрішніх потреб економіки - як промисловості, так і ЖКГ та домогосподарств.

Україна має накопичити 13,2 млрд кубометрів газу в підземних сховищах до початку опалювального сезону 2025-2026 років. Із цього обсягу 4,6 млрд кубометрів планується імпортувати.

Очікується, що газу буде достатньо для населення, бізнесу та генерації електроенергії.