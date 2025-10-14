ua en ru
Вт, 14 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Ціни на газ в Україні падають другий місяць поспіль, але поки на 20% вищі за європейські

Україна, Вівторок 14 жовтня 2025 10:49
UA EN RU
Ціни на газ в Україні падають другий місяць поспіль, але поки на 20% вищі за європейські Фото: Ціни на газ в Україні впали у вересні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на газ в Україні знижуються другий місяць поспіль. Однак вони приблизно на 20% перевищують ціни в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства економіки.

За даними міністерства, фактична ціна реалізації газу в Україні у вересні 2025 року зросла на 9,1% до 19 645 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ.

Газ коштує значно дорожче, ніж у вересні минулого року (14 500 гривень).
Ціни на газ в Україні падають другий місяць поспіль, але поки на 20% вищі за європейські

Ціни на газ у Європі сьогодні перебувають на рівні 390 доларів за тисячу кубометрів. Це на 20% нижче від доларової ціни в Україні за вересень (475 доларів за тисячу кубометрів).

Закупівля газу

Атаки РФ спричинили руйнування газової інфраструктури, що вже призвело до скорочення видобутку газу.

Згідно з очікуваннями НБУ, видобуток поступово відновлюватиметься, але його буде недостатньо для повного покриття внутрішніх потреб економіки - як промисловості, так і ЖКГ та домогосподарств.

Україна має накопичити 13,2 млрд кубометрів газу в підземних сховищах до початку опалювального сезону 2025-2026 років. Із цього обсягу 4,6 млрд кубометрів планується імпортувати.

Очікується, що газу буде достатньо для населення, бізнесу та генерації електроенергії.

Ціни на газ для населення

В Україні діє мораторій на підвищення ціни газу для населення. Фактично весь обсяг домогосподарствам продає державний "Нафтогаз України" за ціною 7,96 тисяч гривень за 1 тисячу кубометрів (з ПДВ, але без доставки).

Ціни на газ для населення

В Україні діє мораторій на підвищення ціни газу для населення. Фактично весь обсяг домогосподарствам продає державний "Нафтогаз України" за ціною 7,96 тисяч гривень за 1 тисячу кубометрів (з ПДВ, але без доставки).

Українська влада в листі про наміри керівництву МВФ допускає додаткове підвищення комунальних тарифів для населення тільки після закінчення війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціна на газ Міністерство економіки
Новини
Росіяни обстріляли Кіровоградщину, УЗ змінила рух поїздів: що відомо
Росіяни обстріляли Кіровоградщину, УЗ змінила рух поїздів: що відомо
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить