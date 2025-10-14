ua en ru
Вт, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Цены на газ в Украине падают второй месяц подряд, но пока на 20% выше европейских

Украина, Вторник 14 октября 2025 10:49
UA EN RU
Цены на газ в Украине падают второй месяц подряд, но пока на 20% выше европейских Фото: Цены на газ в Украине упали в сентябре (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Цены на газ в Украине снижаются второй месяц подряд. Однако они примерно на 20% превышают цены в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства экономики.

По данным министерства, фактическая цена реализации газа в Украине в сентябре 2025 года выросла на 9,1% до 19 645 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС.

Газ стоит значительно дороже, чем в сентябре прошлого года (14 500 гривен).
Цены на газ в Украине падают второй месяц подряд, но пока на 20% выше европейских

Цены на газ в Европе сегодня находятся на уровне 390 долларов за тысячу кубометров. Это на 20% ниже долларовой цены в Украине за сентябрь (475 долларов за тысячу кубометров).

Закупка газа

Атаки РФ вызвали разрушения газовой инфраструктуры, что уже привело к сокращению добычи газа.

Согласно ожиданиям НБУ, добыча постепенно будет восстанавливаться, но ее будет недостаточно для полного покрытия внутренних потребностей экономики - как промышленности, так и ЖКХ и домохозяйств.

Украина должна накопить 13,2 млрд кубометров газа в подземных хранилищах до начала отопительного сезона 2025-2026 годов. Из этого объема 4,6 млрд кубометров планируется импортировать.

Ожидается, что газа будет достаточно для населения, бизнеса и генерации электроэнергии.

Цены на газ для населения

В Украине действует мораторий на повышение цены газа для населения. Фактически весь объем домохозяйствам продает государственный "Нафтогаз Украины" по цене 7,96 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров (с НДС, но без доставки).

Цены на газ для населения

В Украине действует мораторий на повышение цены газа для населения. Фактически весь объем домохозяйствам продает государственный "Нафтогаз Украины" по цене 7,96 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров (с НДС, но без доставки).

Украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ допускают дополнительное повышение коммунальных тарифов для населения только после окончания войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цена на газ Министерство экономики
Новости
Россияне обстреляли Кировоградщину, УЗ изменила движение поездов: что известно
Россияне обстреляли Кировоградщину, УЗ изменила движение поездов: что известно
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит