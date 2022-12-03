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Якими будуть ціни на газ для населення у грудні: дані постачальників

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Україна, Субота 03 грудня 2022 11:59
Якими будуть ціни на газ для населення у грудні: дані постачальників Фото: ціни на газ для населення не зміняться до кінця війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У грудні 2022 року річні тарифні плани на газ пропонують дев'ятьох постачальників. Ціни коливаються від 7,70 до 10 гривень за кубометр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компаній.

Ціни постачальників:

  • "Еру Людям" - 7,70 гривень
  • "Енерджі трейд груп" - 7,799
  • "Нафтогаз України" - 7,96
  • "Прикарпатий енерго трейд" - 7,98
  • "Полтавагаз збут" - 7,99
  • "Львівенергозбут" - 8,20
  • "Київські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46
  • "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46
  • "СвітлоГаз" - 9,99.

Разом з тим, після того, як у травні "Нафтогаз" отримав усіх клієнтів групи компаній Дмитра Фірташа "Твій Газзбут", державна компанія зайняла 98% ринку постачання газу для населення.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло та гарячу воду під час війни. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

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