Ціни на газ у Європі обвалилися до дворічного мінімуму

Востаннє цей рівень спостерігався у липні 2021 року, коли Росія вперше почала скорочувати постачання енергії до Європи перед вторгненням до України.

Пік цін на газ припав на серпень минулого року, коли було встановлено рекордну ціну - майже 340 євро за мегават-годину.

Що впливає на ціни

Як зазначає Bloomberg, слабкий промисловий попит і більш заповнені, ніж зазвичай, сховища газу чинили тиск на ціни протягом кількох тижнів поспіль.

Європа наближається до найтепліших місяців року із заповненням запасів приблизно на 66%, що набагато вище за середнє історичне значення. Це вказує на те, що найгірша енергетична криза позаду. Подібні рівні зберігання зазвичай досягалися приблизно у середині липня.

Оскільки економічна активність ще не досягла значного відновлення, незважаючи на нижчі ціни на газ, є деякі побоювання, що пропозиція на ринку може перевищити попит у наступні місяці, особливо після того, як зусилля щодо поповнення сховищ почнуть сповільнюватися, що може призвести до обмеження виробництва.

Трейдери все ще розглядають можливість збільшення споживання газу найближчими тижнями, якщо погода стане спекотнішою; це може означати більшу витрату палива для кондиціонування повітря. Минулого літа Європа зіткнулася з аномальною спекою та посухою, які торкнулися гідроенергетики та деяких атомних електростанцій, стимулюючи використання газу.