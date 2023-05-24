Енергокриза закінчилася: Єврокомісія рекомендувала згорнути підтримку населення та бізнесу

Європейська комісія рекомендувала всім урядам ЄС припинити заходи щодо підтримки цін на енергоносії до кінця цього року. Це необхідно, щоб тримати під контролем державні фінанси та відповідати новим бюджетним правилам у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Усі держави-члени повинні згорнути чинні заходи енергетичної підтримки до кінця 2023 року", - йдеться у щорічних рекомендаціях виконавчого органу ЄС, виконання яких тепер впливає на отримання грантів ЄС із Фонду відновлення.

При цьому наголошується, що "якщо відновлення зростання цін на енергію вимагатиме реалізації заходів підтримки, вони мають бути спрямовані на захист вразливих домогосподарств та фірм, бути фінансово доступними та зберігати стимули для енергозбереження".

Нові правила в ЄС

Більшість із 27 країн ЄС вжили різних заходів, щоб пом'якшити наслідки стрімкого зростання цін на енергоносії минулого року, коли вторгнення Росії в Україну викликало стрімке зростання цін на газ та нафту.

Єврокомісія оцінює ці заходи підтримки енергетики у 2023 році в діапазоні від 0,2% ВВП у Греції до 0,6% в Іспанії, 1% у Франції та Італії та 2% ВВП у Німеччині.

Але оскільки ціни на енергоносії знову знижуються, таку підтримку найважче виправдати, і багато країн не зможуть виконати свої ліміти чистих первинних витрат, рекомендованих Єврокомісією у рамках реформи фіскальних правил ЄС.

У рамках реформи, яку уряди та інститути ЄС сподіваються завершити цього року, кожна країна ЄС вестиме переговори про свій шлях скорочення боргу з виконавчою владою ЄС, зважаючи на різні відправні точки в блоці з 27 країн, де державний борг Греції становить 171, 3% ВВП, а Естонії 18,4%.

Основним інструментом контролю за боргом будуть чисті первинні витрати уряду.

У своїх індивідуальних рекомендаціях для країн ЄС Єврокомісія заявила, що найбільша економіка ЄС, Німеччина має зберегти зростання чистих первинних витрат наступного року на рівні не більше 2,5%, а друга за величиною Франція - на рівні 2,3%.

"Ми рекомендуємо нашим державам-членам перейти до більш обачної фіскальної політики", - заявив на прес-конференції віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.