Цены на газ в Европе обвалились до двухлетнего минимума

Цены на природный газ в Европе продолжили падение, опустившись ниже 25 евро за мегаватт-час (около 280 долларов за тысячу кубометров) на TFT в Нидерландах - до самого низкого уровня почти за два года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Intercontinental Exchange (ICE).
В последний раз этот уровень наблюдался в июле 2021 года, когда Россия впервые начала сокращать поставки энергии в Европу перед вторжением в Украину.
Пик цен на газ пришелся на август прошлого года, когда была установлена рекордная цена - почти 340 евро за мегаватт-час.
Как отмечает Bloomberg, слабый промышленный спрос и более заполненные, чем обычно, хранилища газа оказывали давление на цены в течение нескольких недель подряд,
Европа приближается к самым теплым месяцам года с заполнением запасов примерно на 66%, что намного выше среднего исторического значения. Это указывает на то, что худший энергетический кризис позади. Подобные уровни хранения обычно достигались примерно в середине июля.
Поскольку экономическая активность еще не достигла значительного восстановления, несмотря на более низкие цены на газ, есть некоторые опасения, что предложение на рынке может превысить спрос в последующие месяцы, особенно после того, как усилия по пополнению хранилищ начнут замедляться, что может привести к ограничению производства.
Трейдеры все еще рассматривают возможность увеличения потребления газа в ближайшие недели, если погода станет жарче; это может означать более высокий расход топлива для кондиционирования воздуха. Прошлым летом Европа столкнулась с аномальной жарой и засухой, которые затронули гидроэнергетику и некоторые атомные электростанции, стимулируя использование газа.
Отметим, Европейская комиссия рекомендовала всем правительствам ЕС прекратить меры поддержки цен на энергоносители к концу этого года в связи с падением цен на газ.
Отметим, в Украине цены на газ для промышленных предприятий в апреле упали до 14,3 тысяч гривен за кубометр (390 долларов).
Для населения цена газа не будет меняться до конца войны. Она составляет 7,96 гривен за кубометр (с НДС) для большинства потребителей.
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