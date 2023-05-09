Ціни на газ в Україні впали до мінімуму за останній рік

Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за квітень 2023 року. Вартість становила 14 382,34 гривні за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 23,0% менше, ніж місяцем раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міністерства .

За даними міністерства, середня ціна впала до мінімуму з початку розрахунку показника у березні минулого року:

Середня ціна газу розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.

Зазначимо, що закупівлі природного газу, необхідного для поповнення європейських сховищ, йдуть повільніше, ніж зазвичай у цю пору року, незважаючи на недавнє падіння цін. У цьому деякі покупці роблять ставку подальше падіння.

Нагадаємо, НБУ різко знизив прогноз щодо цін на газ у Європі. НБУ прогнозує, що у 2023 році ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах впадуть на 43,8% до 766,5 доларів за тисячу кубометрів.

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