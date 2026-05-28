UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Скільки коштуватиме газ у червні: свіжі тарифи для українців

21:18 28.05.2026 Чт
1 хв
У якої компанії найдорожчий тариф?
aimg Юлія Голованова
Фото: Ціни на газ в Україні оновили на червень (GettyImages)

Постачальники газу в Україні оприлюднили тарифи на червень 2026 року. Більшість з них залишили тарифи без змін, але є й ті компанії, які оновила місячні ціни для українців.

Річні тарифні пропозиції на газ у червні коливатимуться від 7,96 до 9,99 грн за кубометр.Водночас місячні тарифи зміняться, а саме вже у червні вони становитимуть від 8,46 до 28,49 грн за кубометр залежно від постачальника.

Найнижчу річну ціну традиційно пропонує ГК "Нафтогаз України" - 7,96 грн за кубометр. Такий тариф для клієнтів компанії діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Також тариф у 7,96 грн за кубометр встановило ТОВ "Тернопільоблгаз збут". У компанії "Прикарпат Енерго Трейд" річна ціна становить 7,98 грн, а у "Галнафтогазу" (ОККО Контракт) - 7,99 грн.

Найдорожчі річні пропозиції зафіксовані у компанії "СвітлоГаз" - 9,99 грн за кубометр.

Тим часом на українських АЗС ситуація є стабільною, але з одним приємним винятком. Державна мережа скинула ціну на популярну марку бензину.

Нагадаємо, що на початку травня постачальники газу для побутових споживачів теж оприлюднювали тарифні пропозиції на цей місяць, і тоді вони продовжили дію річних цін щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ТарифиГазЦіни в Україні