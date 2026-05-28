Сколько будет стоить газ в июне: свежие тарифы для украинцев

Годовые тарифные предложения на газ в июне будут колебаться от 7,96 до 9,99 грн за кубометр. В то же время месячные тарифы изменятся, а именно уже в июне они составят от 8,46 до 28,49 грн за кубометр в зависимости от поставщика.

Самую низкую годовую цену традиционно предлагает ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 грн за кубометр. Такой тариф для клиентов компании будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года.

Также тариф в 7,96 грн за кубометр установило ООО "Тернопольоблгаз сбыт". У компании "Прикарпат Энерго Трейд" годовая цена составляет 7,98 грн, а у "Галнафтогаза" (ОККО Контракт) - 7,99 грн.

Самые дорогие годовые предложения зафиксированы у компании "СвітлоГаз" - 9,99 грн за кубометр.