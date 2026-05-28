RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Сколько будет стоить газ в июне: свежие тарифы для украинцев

21:18 28.05.2026 Чт
2 мин
У какой компании самый дорогой тариф?
aimg Юлия Голованова
Фото: Цены на газ в Украине обновили на июнь (GettyImages)

Поставщики газа в Украине обнародовали тарифы на июнь 2026 года. Большинство из них оставили тарифы без изменений, но есть и те компании, которые обновили месячные цены для украинцев.

Годовые тарифные предложения на газ в июне будут колебаться от 7,96 до 9,99 грн за кубометр. В то же время месячные тарифы изменятся, а именно уже в июне они составят от 8,46 до 28,49 грн за кубометр в зависимости от поставщика.

Самую низкую годовую цену традиционно предлагает ГК "Нафтогаз Украины" - 7,96 грн за кубометр. Такой тариф для клиентов компании будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года.

Также тариф в 7,96 грн за кубометр установило ООО "Тернопольоблгаз сбыт". У компании "Прикарпат Энерго Трейд" годовая цена составляет 7,98 грн, а у "Галнафтогаза" (ОККО Контракт) - 7,99 грн.

Самые дорогие годовые предложения зафиксированы у компании "СвітлоГаз" - 9,99 грн за кубометр.

Тем временем на украинских АЗС ситуация стабильна, но с одним приятным исключением. Государственная сеть сбросила цену на популярную марку бензина.

Напомним, что в начале мая поставщики газа для бытовых потребителей тоже обнародовали тарифные предложения на этот месяц, и тогда они продлили действие годовых цен как минимум до 30 апреля 2027 года.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ТарифыГазЦены в Украине