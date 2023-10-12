Цены на некоторые продукты упали на треть: что подешевело в Украине за последний месяц

На продовольственном рынке Украины продолжается тенденция последних месяцев: удешевление овощей нового урожая. Однако это явление временное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата .

По данным статистического ведомства:

морковь подешевела на 37,3% до 11,0 гривен за килограмм,

свекла - на 29,8% до 10,3 гривен за килограмм,

лук - на 28,7% до 12,9 гривен килограмм,

капуста на 17,8% 9,1 гривен за килограмм.

Кроме того, яблоки подешевели на 29,2% до 22,0 гривен за килограмм, а картофель на 14,9% до 11,0 гривен за килограмм. Крупы гречневые подешевели на 9,2% до 41,4 гривен за килограмм.

Цены на алкоголь и сигареты

По данным Госстата, в сентябре 2023 года:

водка подешевела на 1,0% до 119,6 гривен за бутылку 0,5 литра,

вина столовые украинских марок подорожали на 0,3% до 109,4 гривен за бутылку 0,7 литра,

пиво подорожало на 0,5% до 31,5 гривен за бутылку 0,5 литра,

сигареты премиум-класса подорожали на 1,5% до 93,2 гривен за пачку.

Прогноз цен

Напомним, в сентябре 2023 года потребительские цены выросли на 0,5%. При этом продукты подешевели на 0,6%.

По данным НБУ, потребительская инфляция в конце года будет ниже июльского прогноза, однако влияние высокого предложения отдельных продуктов питания, вероятно, будет краткосрочным.

Цены в Украине

Отметим, за 2022 год в Украине больше всего подорожали овощи, яйца, крупы, рыба и сало, за 2021 год больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар, за 2020 год больше всего подорожал сахар, гречневая крупа, яйца, подсолнечное масло.