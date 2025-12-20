ua en ru
Ціни на бензин зростуть? Як удари РФ по мостах Одещини вплинуть на ринок

Україна, Субота 20 грудня 2025 16:50
UA EN RU
Ціни на бензин зростуть? Як удари РФ по мостах Одещини вплинуть на ринок Фото: Ціни на АЗС можуть зрости через обстріли на Одещині (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров
Експерт: Сергій Куюн

Удари росіян по мостовій інфраструктурі на півдні Одеської області не викличуть дефіциту палива на ринку. Проте, це створить тимчасові логістичні труднощі для паливних компаній, що може призвести до зростання цін на рівні до однієї гривні за літр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова експерт паливного ринку, директора консалтингової компанії "А-95" Сергія Куюна.

Забезпеченість ринку нафтопродуктів

Експерт говорить, що на сьогодні на ринку палива немає дефіциту, ринок забезпечений ресурсом. "Пального на ринку дуже багато. У нас був рекордний листопад, в цьому місяці було імпортовано максимальний обсяг з початку повномасштабної війни – близько 700 тисяч тонн дизельного пального", - сказав він.

Сергій Куюн додав, що компаніями сформовані запаси, також імпорт добре надходить і у грудні, до того ж взимку традиційно падає споживання, тому "про який ся колапс говорити не доводиться".

Логістика півдня

Співрозмовник пояснює, що є й інші шляхи постачання палива з південного напрямку. Для вирішення логістичних проблем вже включився уряд, "Укрзалізниця" та інші відомства.

Зараз ідуть інтенсивні переговори з Молдовою для того, щоб спростити курсування наших вантажів транзитом через їх територію. "Вже є компроміси з молдовськими колегами… Потрібен час, я думаю протягом тижня всі ці питання логістики будуть вирішені", - сказав директор компанії "А-95" та додав, що ринок далеко не повністю вичерпав потенціал постачання палива суходолом із Румунії, Польщі та інших країн.

Можливе зростання ціни

Нова, обхідна логістика, скоріш за все, вважає експерт буде дорожчою. "Умовно кажучи, це до однієї гривні за літр, в таку ціну може поміститися нова логістика", - резюмував Сергій Куюн.

Нагадаймо, увечері 18 грудня російські окупанти дроном нанесли удар по мосту через річку Дністер в селі Маяки Одеської області. Безпілотник влучив у автомобіль в якому їхала жінка з дітьми, жінка загинула, троє її дітей отримали поранення. До цього, 14 грудня росіяни ударили по мості в селі Затока, яке знаходиться на іншій стороні Дністровського лиману.

19 грудня Олексій Кулеба, віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України повідомив, що уряд працює над забезпеченням альтернативних маршрутів для руху транспорту на півдні країни.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що цінових коливань та зростання вартості пального, яке в тому числі постачалося південними маршрутами, не буде.

Детальніше про те, чому РФ атакує мости, зокрема, біля села Маяки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

