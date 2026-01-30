Ціни на бензин ростуть: що відбувається та до чого готуватися водіям

Причина здорожчення палива

"Ціна на нафту зросла з 60 до 70 з початку року. Курси валют - на 1 грн. У цінах на бензин відчувається також вплив підвищеного попиту. Гуртові ціни зросли більш ніж на 3 гривні за літр", - сказав Куюн.

За даними консалтингової групи, з 15 по 29 січня роздрібні ціни зросли:

на бензин А-92 з 56, 62 до 57,91 гривні за літр;

на бензин А-95 - з 58,46 до 59,75 гривні за літр;

дизельне пальне - з 58,3 до 59,43 гривні за літр.

Курс євро з 1 до 29 січня змінився з 50,10 до 51,23 гривні за євро. Якщо динаміка курсових змін в Україні не зміниться, то тенденція зростання цін на паливі збережеться.

Що відбувається з цінами на автогаз

Наприкінці минулого року вартість автогазу суттєво зросла через атаки Росії на портову інфраструктуру. Виникла нестача ресурсів, а дорожчі альтернативні постачання додали додатковий тиск на ціну. З 1 січня на рівень автогазу вплинув ще й підвищений акциз, через що ціни не знизилися.

Також ми писали, що здорожчання автогазу може бути пов’язане з коливаннями курсу валют.

Додамо, навіть в умовах важкої ситуації в енергетиці Україна забезпечена пальним, розповів нещодавно глава Міненерго Денис Шмигаль.

За його словами, ціни на пальне коливатимуться в залежності від коливань світових цін на нафту та пальне в європейських країнах.

"Але дуже важливо, що сьогодні ми маємо достатній запасу дизелю для цивільних і військових потреб у нашій державі", - підкреслив міністр.