Ціни на бензин і дизель знову підскочили: скільки коштує пальне на АЗС під кінець тижня

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Динаміка ринку: Великі оператори переглянули вартість пального: дизельне пальне та преміальні марки в окремих мережах зросли в ціні на 1,5-4 грн/л.

Великі оператори переглянули вартість пального: дизельне пальне та преміальні марки в окремих мережах зросли в ціні на 1,5-4 грн/л. Найвигідніші пропозиції: Найнижчу вартість стандартного бензину А-95 та дизеля традиційно утримує мережа "Укрнафта" (79,90 грн та 83,90 грн за літр відповідно).

Найнижчу вартість стандартного бензину А-95 та дизеля традиційно утримує мережа "Укрнафта" (79,90 грн та 83,90 грн за літр відповідно). Найвищі ціни: Преміальні мережі (SOCAR, OKKO, WOG) тримають найвищі цінники, де бензин та дизель сягнули позначок вище 85-95 грн/л.

Преміальні мережі (SOCAR, OKKO, WOG) тримають найвищі цінники, де бензин та дизель сягнули позначок вище 85-95 грн/л. Різниця на повному баку: Заправка 50 літрів бензину А-95 на "Укрнафті" обійдеться у 3 995 грн, тоді як у мережі SOCAR - у 4 270 грн. Різниця складає 275 грн.

Що змінилося: нові цінники на АЗС

SOCAR: Суттєво підвищила вартість дизельного пального - і стандартне ДП NANO, і преміальне ДП NANO Extro подорожчали одразу на 4 грн/л (тепер 90,90 грн та 93,90 грн відповідно). Також зросли в ціні всі види бензину: NANO 100 тепер коштує 95,40 грн, NANO 95 - 88,40 грн, а базовий А-95 - 85,40 грн.

OKKO: Переглянула цінники на дизельне пальне - і ДП Pulls, і ДП Євро подорожчали на 2 грн/л (тепер 91,90 грн та 88,90 грн відповідно).

"Укрнафта": Підвищила вартість дизельного пального - і стандартне ДП, і ДП (Energy) додали в ціні по 1,5 грн/л (тепер 83,90 грн та 85,90 грн відповідно).

Фото: ціни на АЗС 24 липня (інфографіка РБК-Україна)

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Євро: 82,90 грн

ДП Pulls: 91,90 грн (+2 грн)

ДП Євро: 88,90 грн (+2 грн)

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Євро: 82,90 грн

ДП Mustang: 90,40 грн

ДП Євро-5: 87,40 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 93,90 грн 95,40

Бензин NANO 95: 86,90 грн 88,40

Бензин А-95: 85,40 грн (+1,5 грн)

ДП NANO Extro: 93,90 грн (+4 грн)

ДП NANO: 90,90 грн (+4 грн)

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 86,90 грн

Бензин 95 (Energy): 82,90 грн

Бензин А-95: 79,90 грн

Бензин А-92: 77,90 грн

ДП (Energy): 85,90 грн (+1,5 грн)

ДП: 83,90 грн (+1,5 грн)

Газ: 39,90 грн

Скільки коштує повний бак (50 л)?

Розрахунок вартості заправки 50 літрів базового бензину А-95 (або його євро-аналога) у різних мережах:

"Укрнафта": 3 995 грн

OKKO: 4 145 грн

WOG: 4 145 грн

SOCAR: 4 270 грн

Яка різниця в ціні?

При заправці повного бака (50 літрів) різниця між найдоступнішою мережею ("Укрнафта") та найдорожчою у цьому списку (SOCAR) становить 275 гривень.