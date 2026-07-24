Ціни на бензин і дизель знову підскочили: скільки коштує пальне на АЗС під кінець тижня

Паливний ринок завершує тиждень черговою хвилею здорожчання. Оператори АЗС підняли ціни на дизельне пальне та преміальні марки, тоді як бюджетні мережі поки стримують частину цінників.
Скільки коштує бензин, дизель і газ у різних мережах 24 липня - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
SOCAR: Суттєво підвищила вартість дизельного пального - і стандартне ДП NANO, і преміальне ДП NANO Extro подорожчали одразу на 4 грн/л (тепер 90,90 грн та 93,90 грн відповідно). Також зросли в ціні всі види бензину: NANO 100 тепер коштує 95,40 грн, NANO 95 - 88,40 грн, а базовий А-95 - 85,40 грн.
OKKO: Переглянула цінники на дизельне пальне - і ДП Pulls, і ДП Євро подорожчали на 2 грн/л (тепер 91,90 грн та 88,90 грн відповідно).
"Укрнафта": Підвищила вартість дизельного пального - і стандартне ДП, і ДП (Energy) додали в ціні по 1,5 грн/л (тепер 83,90 грн та 85,90 грн відповідно).
Фото: ціни на АЗС 24 липня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
Розрахунок вартості заправки 50 літрів базового бензину А-95 (або його євро-аналога) у різних мережах:
Яка різниця в ціні?
При заправці повного бака (50 літрів) різниця між найдоступнішою мережею ("Укрнафта") та найдорожчою у цьому списку (SOCAR) становить 275 гривень.