Цены на бензин и дизель снова подскочили: сколько стоит топливо на АЗС под конец недели

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Динамика рынка: Крупные операторы пересмотрели стоимость топлива: дизельное топливо и премиальные марки в отдельных сетях выросли в цене на 1,5-4 грн/л.

Крупные операторы пересмотрели стоимость топлива: дизельное топливо и премиальные марки в отдельных сетях выросли в цене на 1,5-4 грн/л. Самые выгодные предложения: Самую низкую стоимость стандартного бензина А-95 и дизеля традиционно удерживает сеть "Укрнафта" (79,90 грн и 83,90 грн за литр соответственно).

Самую низкую стоимость стандартного бензина А-95 и дизеля традиционно удерживает сеть "Укрнафта" (79,90 грн и 83,90 грн за литр соответственно). Самые высокие цены: Премиальные сети (SOCAR, OKKO, WOG) держат самые высокие ценники, где бензин и дизель достигли отметок выше 85-95 грн/л.

Премиальные сети (SOCAR, OKKO, WOG) держат самые высокие ценники, где бензин и дизель достигли отметок выше 85-95 грн/л. Разница на полном баке: Заправка 50 литров бензина А-95 на "Укрнафте" обойдется в 3995 грн, тогда как в сети SOCAR - в 4270 грн. Разница составляет 275 грн.

Что изменилось: новые ценники на АЗС

SOCAR: Существенно повысила стоимость дизельного топлива - и стандартное ДТ NANO, и премиальное ДТ NANO Extro подорожали сразу на 4 грн/л (теперь 90,90 грн и 93,90 грн соответственно). Также выросли в цене все виды бензина: NANO 100 теперь стоит 95,40 грн, NANO 95 - 88,40 грн, а базовый А-95 - 85,40 грн.

OKKO: Просмотрела ценники на дизельное топливо - и ДТ Pulls, и ДТ Евро подорожали на 2 грн/л (теперь 91,90 грн и 88,90 грн соответственно).

"Укрнафта": Повысила стоимость дизельного топлива - и стандартное ДП, и ДП (Energy) прибавили в цене по 1,5 грн/л (сейчас 83,90 грн и 85,90 грн соответственно).

Фото: цены на АЗС 24 июля (инфографика РБК-Украина)

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Евро: 82,90 грн

ДТ Pulls: 91,90 грн (+2 грн)

ДТ Евро: 88,90 грн (+2 грн)

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Евро: 82,90 грн

ДТ Mustang: 90,40 грн

ДТ Евро-5: 87,40 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 93,90 грн 95,40

Бензин NANO 95: 86,90 грн 88,40

Бензин А-95: 85,40 грн (+1,5 грн)

ДТ NANO Extro: 93,90 грн (+4 грн)

ДТ NANO: 90,90 грн (+4 грн)

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 98 (Energy): 86,90 грн

Бензин 95 (Energy): 82,90 грн

Бензин А-95: 79,90 грн

Бензин А-92: 77,90 грн

ДТ (Energy): 85,90 грн (+1,5 грн)

ДТ: 83,90 грн (+1,5 грн)

Газ: 39,90 грн

Сколько стоит полный бак (50 литров)?

Расчет стоимости заправки 50 литров базового бензина А-95 (или его евро-аналога) в разных сетях:

"Укрнафта": 3 995 грн

OKKO: 4 145 грн

WOG: 4 145 грн

SOCAR: 4 270 грн

Какая разница в цене?

При заправке полного бака (50 литров) разница между самой доступной сетью ("Укрнафта") и самой дорогой в этом списке (SOCAR) составляет 275 гривен.