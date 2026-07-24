Цены на бензин и дизель снова подскочили: сколько стоит топливо на АЗС под конец недели

Топливный рынок завершает неделю очередной волной подорожания. Операторы АЗС подняли цены на дизельное топливо и премиальные марки, в то время как бюджетные сети пока сдерживают часть ценников.
Сколько стоит бензин, дизель и газ в разных сетях 24 июля - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
SOCAR: Существенно повысила стоимость дизельного топлива - и стандартное ДТ NANO, и премиальное ДТ NANO Extro подорожали сразу на 4 грн/л (теперь 90,90 грн и 93,90 грн соответственно). Также выросли в цене все виды бензина: NANO 100 теперь стоит 95,40 грн, NANO 95 - 88,40 грн, а базовый А-95 - 85,40 грн.
OKKO: Просмотрела ценники на дизельное топливо - и ДТ Pulls, и ДТ Евро подорожали на 2 грн/л (теперь 91,90 грн и 88,90 грн соответственно).
"Укрнафта": Повысила стоимость дизельного топлива - и стандартное ДП, и ДП (Energy) прибавили в цене по 1,5 грн/л (сейчас 83,90 грн и 85,90 грн соответственно).
Фото: цены на АЗС 24 июля (инфографика РБК-Украина)
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
Расчет стоимости заправки 50 литров базового бензина А-95 (или его евро-аналога) в разных сетях:
Какая разница в цене?
При заправке полного бака (50 литров) разница между самой доступной сетью ("Укрнафта") и самой дорогой в этом списке (SOCAR) составляет 275 гривен.