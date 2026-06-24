Ціни на бензин, дизель та газ в Україні: як змінилася вартість на АЗС 24 червня

Україні у середу, 24 червня, ситуація на ринку пального залишається переважно стабільною, проте деякі АЗС скоригували цінники.
РБК-Україна наводить актуальні ціни на бензин, дизель та автомобільний газ у провідних мережах АЗС.
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ОККО та WOG традиційно демонструють повну синхронність у ціновій політиці. Порівняно з 23 червня вартість усіх видів пального тут не змінилася.
Водночас мережа SOCAR сьогодні знизила вартість дизельного пального на 1 гривню за літр. Ціни на бензин та газ залишилися на рівні вівторка.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 24 червня (інфографіка РБК-Україна)
На заправках державного оператора "Укрнафта" цінова ситуація за добу не змінилася. Мережа продовжує утримувати найнижчі ціни серед лідерів ринку.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"