Цены на бензин, дизель и газ в Украине: как изменилась стоимость на АЗС 24 июня

Украине в среду, 24 июня, ситуация на рынке горючего остается преимущественно стабильной, однако некоторые АЗС скорректировали ценники.
РБК-Украина приводит актуальные цены на бензин, дизель и автомобильный газ в ведущих сетях АЗС.
Главное:
ОККО и WOG традиционно показывают полную синхронность в ценовой политике. По сравнению с 23 июня стоимость всех видов горючего здесь не изменилась.
В то же время сеть SOCAR сегодня снизила стоимость дизельного горючего на 1 гривну за литр. Цены на бензин и газ остались на уровне вторника.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 24 июня (инфографика РБК-Украина)
На заправках государственного оператора "Укрнафта" ценовая ситуация за сутки не изменилась. Сеть продолжает удерживать самые низкие цены среди лидеров рынка.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"