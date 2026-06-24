Ціни на бензин, дизель та газ в Україні: як змінилася вартість на АЗС 24 червня
Україні у середу, 24 червня, ситуація на ринку пального залишається переважно стабільною, проте деякі АЗС скоригували цінники.
РБК-Україна наводить актуальні ціни на бензин, дизель та автомобільний газ у провідних мережах АЗС.
Головне:
- Бензин: Ціни за добу повністю зафіксувалися - найдешевший А-95 залишається на "Укрнафті" (73,90 грн/л), тоді як на АЗС ОККО, WOG, SOCAR тримається планка у 78,90 грн/л.
- Дизель: Зміна дня відбулася на SOCAR, де пальне здешевшало на 1 гривню (82,90 грн/л за звичайний та 85,90 грн/л за преміум).
- Газ: Вартість автомобільного газу залишається стабільною - ОККО, WOG та SOCAR утримують ціну на рівні 43,90 грн/л, а "Укрнафта" пропонує найнижчу вартість - 40,40 грн/л.
Як змінилися ціни на АЗС
ОККО та WOG традиційно демонструють повну синхронність у ціновій політиці. Порівняно з 23 червня вартість усіх видів пального тут не змінилася.
Водночас мережа SOCAR сьогодні знизила вартість дизельного пального на 1 гривню за літр. Ціни на бензин та газ залишилися на рівні вівторка.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 24 червня (інфографіка РБК-Україна)
На заправках державного оператора "Укрнафта" цінова ситуація за добу не змінилася. Мережа продовжує утримувати найнижчі ціни серед лідерів ринку.
Деталізація цін на АЗС 24 червня, середа
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
- ДП Pulls: 84,90 грн
- ДП Євро: 81,90 грн
- Газ: 43,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Євро: 78,90 грн
- ДП Mustang: 84,90 грн
- ДП Євро-5: 81,90 грн
- Газ: 43,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,90 грн
- Бензин NANO 95: 82,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- ДП NANO Extro: 85,90 грн
- ДП NANO: 82,90 грн
- Газ: 43,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
- Бензин А-95: 73,90 грн
- Бензин А-92: 68,90 грн
- ДП (Energy): 78,90 грн
- ДП: 76,90 грн
- Газ: 40,40 грн