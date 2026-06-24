Ціни на бензин, дизель та газ в Україні: як змінилася вартість на АЗС 24 червня

Україні у середу, 24 червня, ситуація на ринку пального залишається переважно стабільною, проте деякі АЗС скоригували цінники.

РБК-Україна наводить актуальні ціни на бензин, дизель та автомобільний газ у провідних мережах АЗС.

Головне: Бензин : Ціни за добу повністю зафіксувалися - найдешевший А-95 залишається на "Укрнафті" (73,90 грн/л), тоді як на АЗС ОККО, WOG, SOCAR тримається планка у 78,90 грн/л.

: Ціни за добу повністю зафіксувалися - найдешевший А-95 залишається на "Укрнафті" (73,90 грн/л), тоді як на АЗС ОККО, WOG, SOCAR тримається планка у 78,90 грн/л. Дизель : Зміна дня відбулася на SOCAR, де пальне здешевшало на 1 гривню (82,90 грн/л за звичайний та 85,90 грн/л за преміум).

: Зміна дня відбулася на SOCAR, де пальне здешевшало на 1 гривню (82,90 грн/л за звичайний та 85,90 грн/л за преміум). Газ: Вартість автомобільного газу залишається стабільною - ОККО, WOG та SOCAR утримують ціну на рівні 43,90 грн/л, а "Укрнафта" пропонує найнижчу вартість - 40,40 грн/л.

Як змінилися ціни на АЗС

ОККО та WOG традиційно демонструють повну синхронність у ціновій політиці. Порівняно з 23 червня вартість усіх видів пального тут не змінилася.

Водночас мережа SOCAR сьогодні знизила вартість дизельного пального на 1 гривню за літр. Ціни на бензин та газ залишилися на рівні вівторка.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 24 червня (інфографіка РБК-Україна)

На заправках державного оператора "Укрнафта" цінова ситуація за добу не змінилася. Мережа продовжує утримувати найнижчі ціни серед лідерів ринку.

Деталізація цін на АЗС 24 червня, середа

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Євро: 78,90 грн

ДП Pulls: 84,90 грн

ДП Євро: 81,90 грн

Газ: 43,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Євро: 78,90 грн

ДП Mustang: 84,90 грн

ДП Євро-5: 81,90 грн

Газ: 43,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДП NANO Extro: 85,90 грн

ДП NANO: 82,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"