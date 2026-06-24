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Ціни на бензин, дизель та газ в Україні: як змінилася вартість на АЗС 24 червня

09:20 24.06.2026 Ср
2 хв
Один з видів пального подешевшав на 1 гривню в популярної мережі автозаправок
aimg Марія Кучерявець
Ціни на бензин, дизель та газ в Україні: як змінилася вартість на АЗС 24 червня Фото: деякі АЗС скоригували цінники на дизельне паливо (інфографіка РБК-Україна)
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Україні у середу, 24 червня, ситуація на ринку пального залишається переважно стабільною, проте деякі АЗС скоригували цінники.

РБК-Україна наводить актуальні ціни на бензин, дизель та автомобільний газ у провідних мережах АЗС.

Головне:

  • Бензин: Ціни за добу повністю зафіксувалися - найдешевший А-95 залишається на "Укрнафті" (73,90 грн/л), тоді як на АЗС ОККО, WOG, SOCAR тримається планка у 78,90 грн/л.
  • Дизель: Зміна дня відбулася на SOCAR, де пальне здешевшало на 1 гривню (82,90 грн/л за звичайний та 85,90 грн/л за преміум).
  • Газ: Вартість автомобільного газу залишається стабільною - ОККО, WOG та SOCAR утримують ціну на рівні 43,90 грн/л, а "Укрнафта" пропонує найнижчу вартість - 40,40 грн/л.

Як змінилися ціни на АЗС

ОККО та WOG традиційно демонструють повну синхронність у ціновій політиці. Порівняно з 23 червня вартість усіх видів пального тут не змінилася.

Водночас мережа SOCAR сьогодні знизила вартість дизельного пального на 1 гривню за літр. Ціни на бензин та газ залишилися на рівні вівторка.

Ціни на бензин, дизель та газ в Україні: як змінилася вартість на АЗС 24 червня

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 24 червня (інфографіка РБК-Україна)

На заправках державного оператора "Укрнафта" цінова ситуація за добу не змінилася. Мережа продовжує утримувати найнижчі ціни серед лідерів ринку.

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Деталізація цін на АЗС 24 червня, середа

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Pulls: 84,90 грн
  • ДП Євро: 81,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Mustang: 84,90 грн
  • ДП Євро-5: 81,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДП NANO Extro: 85,90 грн
  • ДП NANO: 82,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 68,90 грн
  • ДП (Energy): 78,90 грн
  • ДП: 76,90 грн
  • Газ: 40,40 грн
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