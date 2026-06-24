Цены на бензин, дизель и газ в Украине: как изменилась стоимость на АЗС 24 июня
Украине в среду, 24 июня, ситуация на рынке горючего остается преимущественно стабильной, однако некоторые АЗС скорректировали ценники.
РБК-Украина приводит актуальные цены на бензин, дизель и автомобильный газ в ведущих сетях АЗС.
Главное:
- Бензин: Цены за сутки полностью зафиксировались - самый дешевый А-95 остается на "Укрнафте" (73,90 грн/л), тогда как на АЗС ОККО, WOG, SOCAR держится планка в 78,90 грн/л.
- Дизель: Смена дня произошла на SOCAR, где топливо подешевело на 1 гривну (82,90 грн/л за обычный и 85,90 грн/л за премиум).
- Газ: Стоимость автомобильного газа остается стабильной - ОККО, WOG и SOCAR удерживают цену на уровне 43,90 грн/л, а "Укрнафта" предлагает самую низкую стоимость - 40,40 грн/л.
Как изменились цены на АЗС
ОККО и WOG традиционно показывают полную синхронность в ценовой политике. По сравнению с 23 июня стоимость всех видов горючего здесь не изменилась.
В то же время сеть SOCAR сегодня снизила стоимость дизельного горючего на 1 гривну за литр. Цены на бензин и газ остались на уровне вторника.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 24 июня (инфографика РБК-Украина)
На заправках государственного оператора "Укрнафта" ценовая ситуация за сутки не изменилась. Сеть продолжает удерживать самые низкие цены среди лидеров рынка.
Детализация цен на АЗС 24 июня, среда
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
- ДП Pulls: 84,90 грн
- ДП Евро: 81,90 грн
- Газ: 43,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Евро: 78,90 грн
- ДП Mustang: 84,90 грн
- ДП Евро-5: 81,90 грн
- Газ: 43,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,90 грн
- Бензин NANO 95: 82,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- ДП NANO Extro: 85,90 грн
- ДП NANO: 82,90 грн
- Газ: 43,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
- Бензин А-95: 73,90 грн
- Бензин А-92: 68,90 грн
- ДП (Energy): 78,90 грн
- ДП: 76,90 грн
- Газ: 40,40 грн