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Ціни на АЗС зросли вдруге за день: скільки тепер коштує бензин та що з дизелем

18:10 18.07.2026 Сб
3 хв
Різниця при заправці повного бака між деякими АЗС складає 525 гривень
aimg Ірина Гамерська
Фото: АЗС оновили ціни на пальне 18 липня (колаж РБК-Україна)

Сьогодні, 18 липня, ціни на АЗС демонструють динамічне зростання. Після ранкових коригувань мережі переглянули цінники вдруге: бензин преміум-класу в окремих мережах уже впевнено закріпився вище позначки 90 грн за літр.

Скільки коштує пальне сьогодні на популярних АЗС та які мережі ще тримають старі ціни - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Тренд на здорожчання: Мережа SOCAR підвищила ціни на всі види бензину на 1 грн, а "Укрнафта" збільшила вартість бензину А-98 на 50 коп.
  • Найвигідніші ціни: Найнижчу вартість бензину та дизеля серед представлених мереж стабільно утримує "Укрнафта".
  • Різниця у вартості: Заправка повного бака (50 л) на "Укрнафті" обійдеться у 3 770 грн, тоді як на SOCAR - у 4 295 грн. Різниця складає 525 грн.
  • Вартість газу: Ціна на скраплений газ у мережах WOG, OKKO та SOCAR є однаковою - 41,90 грн за літр, що на 3,50 грн дорожче, ніж в "Укрнафті" (38,40 грн).

Фото: ціни на АЗС 18 липня (інфографіка РБК-Україна)

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 89,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 79,90 грн
  • ДП Pulls: 83,90 грн
  • ДП Євро: 80,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Mustang: 82,90 грн
  • ДП Євро-5: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 91,90 грн (+1 грн)
  • Бензин NANO 95: 85,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-95: 81,90 грн (+1 грн)
  • ДП NANO Extro: 84,90 грн
  • ДП NANO: 81,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,40 грн (+50 коп)
  • Бензин 95 (Energy): 78,40 грн
  • Бензин А-95: 75,40 грн
  • Бензин А-92: 71,40 грн
  • ДП (Energy): 78,40 грн
  • ДП: 76,40 грн
  • Газ: 38,40 грн

Де пальне здорожчало?

Порівняно з попередніми даними, деякі мережі переглянули свої цінники у бік підвищення:

  • SOCAR: усі види бензину (NANO 100, NANO 95 та А-95) зросли в ціні на 1 грн.
  • "Укрнафта": ціна на бензин 98 (Energy) збільшилася на 50 коп.

Порівняння преміального пального

Для тих, хто віддає перевагу преміальним маркам:

  • Бензин 100: найдорожче пальне пропонує SOCAR (91,90 грн), далі йдуть OKKO (89,90 грн) та WOG (88,90 грн).
  • Дизель (преміум): найвища ціна у мережі SOCAR (ДП NANO Extro - 84,90 грн), за ним слідують OKKO (ДП PULLS - 83,90 грн) та WOG (ДП Mustang - 82,90 грн).

Головне для водіїв

На сьогодні найнижчі ціни на бензин А-95 та дизельне пальне утримує мережа "Укрнафта", де вартість літра пального суттєво нижча за середньоринкову.

Водночас мережі WOG, OKKO та SOCAR тримають ціни на скраплений газ на однаковому рівні - 41,90 грн за літр, що на 3,50 грн дорожче, ніж в "Укрнафті".

Скільки коштує повний бак (50 л)

Порівняння вартості заправки 50 літрів бензину А-95 у різних мережах АЗС станом на 18 липня:

  • "Укрнафта": 3 770 грн
  • WOG: 3 945 грн
  • OKKO: 3 995 грн
  • SOCAR: 4 295 грн

Різниця при заправці повного бака між найдешевшою ("Укрнафта") та найдорожчою (SOCAR) мережею зі списку складає 525 гривень.

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