Цены на АЗС выросли второй раз за день: сколько теперь стоит бензин и что с дизелем

Главное:
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Тренд на подорожание: Сеть SOCAR повысила цены на все виды бензина на 1 грн, а "Укрнафта" увеличила стоимость бензина А-98 на 50 коп.
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Самые выгодные цены: Самая низкая стоимость бензина и дизеля среди представленных сетей стабильно удерживает "Укрнафта".
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Разница в стоимости: Заправка полного бака (50 л) на "Укрнафте" обойдется в 3770 грн, тогда как на SOCAR - в 4295 грн. Разница составляет 525 грн.
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Стоимость газа: Цена на сжиженный газ в сетях WOG, OKKO и SOCAR одинакова - 41,90 грн за литр, что на 3,50 грн дороже, чем в "Укрнафте" (38,40 грн).
Фото: цены на АЗС 18 июля (инфографика РБК-Украина)
OKKO
- Бензин Pulls 100: 89,90 грн
- Бензин Pulls 95: 82,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 79,90 грн
- ДТ Pulls: 83,90 грн
- ДТ Евро: 80,90 грн
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Евро: 78,90 грн
- ДТ Mustang: 82,90 грн
- ДТ Евро-5: 79,90 грн
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 91,90 грн (+1 грн)
- Бензин NANO 95: 85,90 грн (+1 грн)
- Бензин А-95: 81,90 грн (+1 грн)
- ДТ NANO Extro: 84,90 грн
- ДТ NANO: 81,90 грн
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 82,40 грн (+50 коп.)
- Бензин 95 (Energy): 78,40 грн
- Бензин А-95: 75,40 грн
- Бензин А-92: 71,40 грн
- ДТ (Energy): 78,40 грн
- ДТ: 76,40 грн
- Газ: 38,40 грн
Где топливо подорожало?
По сравнению с предыдущими данными, некоторые сети пересмотрели свои ценники в сторону повышения:
- SOCAR: все виды бензина (NANO 100, NANO 95 и А-95) выросли на 1 грн.
- "Укрнафта": цена на бензин 98 (Energy) увеличилась на 50 коп.
Сравнение премиального топлива
Для тех, кто предпочитает премиальные марки:
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Бензин 100: самое дорогое топливо предлагает SOCAR (91,90 грн), далее следует OKKO (89,90 грн) и WOG (88,90 грн).
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Дизель (премиум): самая высокая цена в сети SOCAR (ДТ NANO Extro - 84,90 грн), за ним следуют OKKO (ДТ PULLS - 83,90 грн) и WOG (ДТ Mustang - 82,90 грн).
Главное для водителей
На сегодняшний день самые низкие цены на бензин А-95 и дизельное топливо удерживает сеть "Укрнафта", где стоимость литра горючего существенно ниже среднерыночной.
В то же время, сети WOG, OKKO и SOCAR держат цены на сжиженный газ на одинаковом уровне - 41,90 грн за литр, что на 3,50 грн дороже, чем в "Укрнафте".
Сколько стоит полный бак (50 л)
Сравнение стоимости заправки 50 литров бензина А-95 в разных сетях АЗС по состоянию на 18 июля:
- "Укрнафта": 3 770 грн
- WOG: 3 945 грн
- OKKO: 3 995 грн
- SOCAR: 4 295 грн
Разница при заправке полного бака между самой дешевой ("Укрнафта") и самой дорогой (SOCAR) сетью из списка составляет 525 гривен.