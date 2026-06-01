Ціни на АЗС знижуються: скільки коштує бензин та дизель 1 червня

09:00 01.06.2026 Пн
2 хв
Мережі знизили ціни на пальне в на 1-2 грн за літр
aimg Марія Кучерявець
Ціни на АЗС знижуються: скільки коштує бензин та дизель 1 червня Фото: ціни на АЗС змінилися за вихідні (Getty Images)
Великі українські мережі автозаправних станцій оновили цінники на пальне. Окремі оператори скоригували вартість деяких видів бензину та дизельного пального.

РБК-Україна розповідає в матеріалі, скільки коштує пальне на АЗС в Україні в понеділок, 1 червня.

Головне:

  • Бензин: Ціни на А-95 у більшості мереж стабільні, проте "Укрнафта" підвищила вартість бензину марки Energy 95 на 2 гривні (до 76,90 грн/л).
  • Дизель: Пальне демонструє тренд на здешевшання - мережі SOCAR та "Укрнафта" знизили ціни на дизель (як стандартний, так і преміальний) рівно на 1 гривню за літр.
  • Автогаз: Ситуація на ринку скрапленого газу стабільна - (вартість коливається від 45,90 до 47,99 грн/л).

Що змінилося на АЗС за вихідні

Більшість популярних мереж залишили роздрібні ціни без змін, проте точкові коливання все ж є.

Мережа SOCAR знизила ціни на дизельне пальне. Звичайне ДП NANO та преміальне ДП NANO Extro подешевшали рівно на 1 гривню - до 88,99 грн/л та 91,99 грн/л відповідно.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 1 червня (інфографіка РБК-Україна)

Державна "Укрнафта" продемонструвала різноспрямовану динаміку. Бензин 95 (Energy) подорожчав на 2 гривні (до 76,90 грн/л). Водночас дизельне пальне в обох позиціях здешевшало на 1 гривню: ДП (Energy) тепер коштує 87,90 грн/л, а стандартне ДП - 85,90 грн/л.

Мережі OKKO та WOG утримали вартість усіх видів пального та автогазу на рівні минулої п'ятниці.

Деталізація цін на АЗС 1 червня, понеділок

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 89,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 79,90 грн
  • ДП Pulls: 91,90 грн
  • ДП Євро: 88,90 грн
  • Газ: 47,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 89,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 79,90 грн
  • ДП Mustang: 91,90 грн
  • ДП Євро-5: 88,90 грн
  • Газ: 47,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 89,99 грн
  • Бензин NANO 95: 83,99 грн
  • Бензин А-95: 79,99 грн
  • ДП NANO Extro: 91,99 грн
  • ДП NANO: 88,99 грн
  • Газ: 47,99 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 74,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДП (Energy): 87,90 грн
  • ДП: 85,90 грн
  • Газ: 45,90 грн
