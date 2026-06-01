Цены на АЗС снижаются: сколько стоит бензин и дизель 1 июня

09:00 01.06.2026 Пн
2 мин
Сети снизили цены на топливо в на 1-2 грн за литр
aimg Мария Кучерявец
Фото: цены на АЗС изменились за выходные (Getty Images)
Крупные украинские сети автозаправочных станций обновили ценники на топливо. Отдельные операторы скорректировали стоимость некоторых видов бензина и дизельного топлива.

РБК-Украина рассказывает в материале, сколько стоит топливо на АЗС в Украине в понедельник, 1 июня.

Главное:

  • Бензин: Цены на А-95 в большинстве сетей стабильны, однако "Укрнафта" повысила стоимость бензина марки Energy 95 на 2 гривны (до 76,90 грн/л).
  • Дизель: Топливо демонстрирует тренд на удешевление - сети SOCAR и "Укрнафта" снизили цены на дизель (как стандартный, так и премиальный) ровно на 1 гривну за литр.
  • Автогаз: Ситуация на рынке сжиженного газа стабильная - (стоимость колеблется от 45,90 до 47,99 грн/л).

Что изменилось на АЗС за выходные

Большинство популярных сетей оставили розничные цены без изменений, однако точечные колебания все же есть.

Сеть SOCAR снизила цены на дизельное топливо. Обычное ДТ NANO и премиальное ДТ NANO Extro подешевели ровно на 1 гривну - до 88,99 грн/л и 91,99 грн/л соответственно.

Цены на АЗС снижаются: сколько стоит бензин и дизель 1 июня

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 1 июня (инфографика РБК-Украина)

Государственная "Укрнафта" продемонстрировала разнонаправленную динамику. Бензин 95 (Energy) подорожал на 2 гривны (до 76,90 грн/л). В то же время дизельное топливо в обеих позициях подешевело на 1 гривну: ДТ (Energy) теперь стоит 87,90 грн/л, а стандартное ДТ - 85,90 грн/л.

Сети OKKO и WOG удержали стоимость всех видов топлива и автогаза на уровне прошлой пятницы.

Детализация цен на АЗС 1 июня, понедельник

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 89,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 79,90 грн
  • ДТ Pulls: 91,90 грн
  • ДТ Евро: 88,90 грн
  • Газ: 47,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 89,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 79,90 грн
  • ДТ Mustang: 91,90 грн
  • ДТ Евро-5: 88,90 грн
  • Газ: 47,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 89,99 грн
  • Бензин NANO 95: 83,99 грн.
  • Бензин А-95: 79,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 91,99 грн.
  • ДТ NANO: 88,99 грн.
  • Газ: 47,99 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 74,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДТ (Energy): 87,90 грн
  • ДТ: 85,90 грн
  • Газ: 45,90 грн
